Pendik'te iki kişi yemek yiyip içtikten sonra kaçtı

Esnaf lokantasına gelen 2 kişi, sipariş verdikleri yemekleri ve tatlıları yedi, ardından çaylarını içtikten sonra sırayla mekandan uzaklaştı.

İstanbul'un Pendik'in ilçesinde 2 kişi kokoreç satışı yapılan esnaf lokantasına gelerek yemek siparişi verdi.

Üstüne de tatlılarını yiyip çaylarını içti.

İş hesap ödemeye gelince gençlerden biri erken kalktı, diğeri ise dakikalar sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp dışarı çıkarak gezindi ve arkasına bakmadan kaçtı.

O anlar kayıt altına alındı

Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yediler, içtiler, hesabı ödemeye gelince kaçtılar VİDEO

"Bu arkadaşlar taksiciye de aynı şekilde aynı muhabbeti yapmışlar"

İHA'nın haberine göre, İşletme sahibi Yalçın A., "Arkadaşlar o akşam geldiler. 2 kişi burada oturdular. Yemek yediler, tatlı söylediler. Yiyeceklerini, içeceklerini söylediler. Afiyetle yediler, içtiler. Yarım saat 45 dakika kadar burada oturdular. Tatlılarını da yediler. 2 kişiydiler zaten. Birisi önden ayrıldı. Diğeri daha sonra çay söyledi. Dışarıda sigara içip telefonla görüşürken bir boşluk buldu ve koşarak kaçtı.

Aslında hesap önemli değil. Bizim burada 300 lira civarı bir hesabımız var ama biz hesabın peşine düşmüyoruz. Burada emeklerimiz çalınıyor. Böyle şeyler yaşıyoruz. Başkaları da yaşamasın. Bu arkadaşlar taksiciye de aynı şekilde aynı muhabbeti yapmışlar. Buradan kaçtıktan sonra taksiye binmişler. Ona da aynı şeyi yapmışlar. Böyle şeylerin olmamasını istiyoruz. Yetkililerden önlemlerin alınmasını istiyoruz." dedi.