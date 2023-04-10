Pendik’te satılık eşek ilanını görenler ‘ekspertiz raporu var mı’ diye soruyor Çiftlikte yaşayan ‘Uysal’ lakaplı 3 yaşındaki eşek, sahibi tarafından internetten 7 bin 500 TL’ye satışa çıkarılınca fenomen haline geldi. İnternet üzerinden eşeğini satışa çıkaran çiftçi, kimi vatandaşların kendisine ‘ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker’ gibi sorular yönelttiğini söyledi.

İHA

İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtdoğmuş köyünde çiftliği bulunan Murat Saraç, yaklaşık 1 yıldır beslediği ‘Gürbüz’ ve ‘Uysal’ isimleri ile seslendiği eşeğini, bir internet sitesi üzerinden 7 bin 500 TL’ye satışa çıkardı.

Genellikle ev ve araç satışı için kullanılan sitede eşek ilanını görenlerin ilgisi ile eşek, fenomen haline geldi.

Satılık ilanını gören yazıyor

Satıcı Murat Saraç, sitede satılık eşek ilanını görenlerin kendisine ‘Kaç model, kazası var mı, otomobil ile takas olur mu, banka kredisine uygun mu, ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?’ gibi sorular yönelttiğini söyledi.

Eşeğinin çiftlikteki diğer hayvanlarla iyi anlaşamadığını dile getiren Murat Saraç, şöyle konuştu:

"Eşeğim istemeden fenomen oldu"