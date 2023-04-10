Pendik’te satılık eşek ilanını görenler ‘ekspertiz raporu var mı’ diye soruyor

İstanbul’un Pendik ilçesi Kurtdoğmuş köyünde çiftliği bulunan Murat Saraç, yaklaşık 1 yıldır beslediği ‘Gürbüz’ ve ‘Uysal’ isimleri ile seslendiği eşeğini, bir internet sitesi üzerinden 7 bin 500 TL’ye satışa çıkardı.
Genellikle ev ve araç satışı için kullanılan sitede eşek ilanını görenlerin ilgisi ile eşek, fenomen haline geldi.
Satılık ilanını gören yazıyor
Satıcı Murat Saraç, sitede satılık eşek ilanını görenlerin kendisine ‘Kaç model, kazası var mı, otomobil ile takas olur mu, banka kredisine uygun mu, ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?’ gibi sorular yönelttiğini söyledi.
Eşeğinin çiftlikteki diğer hayvanlarla iyi anlaşamadığını dile getiren Murat Saraç, şöyle konuştu:
"Eşeğim istemeden fenomen oldu"
Hayvanlar yanına gelince onları istemiyor. Özgürce ona istediği hayatı yaşatıyorum. Kafes ortamında yaşadığı için ilgimi çekmişti, ondan dolayı gidip satın aldım. Birkaç yarası vardı, tedavi ettim. Şu an sağlıklı. İlan verdim sosyal medyada. Diğer eşeklerin fiyatının 3 katını yazdım ki gerçekten bakabilecek kişiye ulaşabilmek için. Eşeğim istemeden fenomen oldu. Yazanlar ‘ekspertiz raporu var mı, boya var mı, değişen var mı, kaç çeker?’ gibi sorular soruyor. Komedi oldu. Bundan dolayı memnunuz. İsmi ‘Gürbüz’, ilanda başlık olarak ‘Uysal’ yazdık. Saldırması tepmesi yok, ondan dolayı ‘Uysal’ yazdık. Gerçek bakacak kişiyi bulunca o ücret çok söz konusu değil. İlanlara baktığımda genelde İstanbul dışında olan yerlerde eşek ilanları var. Bir tane de İstanbul’da olsa talep olur mu diye düşündüm. Böyle bir ilan hazırladım.