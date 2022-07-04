Perdeler hangi sıcaklıkta yıkanmalı? İşte yapılmaması gereken hata!

Bayram yaklaşırken dekorasyona son dokunuşu katan perdelerin temizliği için yapılması ve yapılmaması gerekenleri ve perde temizliğinin püf noktalarını listeledik...

Perdeleri yıkamak kolay bir işmiş gibi görünebilir, ancak o kadar da önemsiz değildir. Perdelerde geniş bir model ve kumaş çeşitliliği vardır, bu nedenle temizlerken hata yapma riski oldukça yüksektir.

Perdelerinizi zarar vermeden düzgün bir şekilde temizlemek için öncelikle doğal keten, kadife, sentetik veya opak malzemeden olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Bazı kumaşların diğerlerinden daha hassas olduğunu ve bozulabileceğini, renginin değişebileceğini veya yıpranabileceğini unutmayın.

Kısacası, perdeleri temizlemek önemsiz bir olay değildir. Bu nedenle dikkatli olmalı ve perde temziliğine daha çok dikkat etmelisiniz.

Pamuklu perdelerin temziliği nasıl yapılır?

Genel bir kural olarak, pamuklu perdeler çamaşır makinesine atılabilir, ancak çekmelerini önlemek için 30°C'de yıkanmalıdır. Ayrıca çok sert döndürmekten ve kurutma makinesinde kurutmaktan kaçının.

Pamuklu perdeleri tercihen kısa bir programda yün veya varsa özel perde programında ve perdeye zarar vermemek için her zaman sıkmadan yıkayın.

Perdeniz beyazsa, sararmasını önlemek için durularken birkaç damla beyaz sirke ekleyin.

Pamuklu perdeler nasıl ütülenir?

Pamuklu tül perdeler hafifçe ütülenebilir ancak bunları doğrudan kornişe asmanız ve kurumasını sağlamanız yeterlidir. Nemli kumaşın ağırlığı onları yumuşatır.

Polyester perdelerin temizliği nasıl yapılır?

Polyester perdeler nasıl yıkanır? Polyester perdeler ılık suda elde yıkanmalıdır. Ayrıca onları bükmemeye dikkat edin. Perdeleri yumuşak bir programla (30°, yünlü) makineye sıkmadan koymak mümkündür.

Polyester perdeler nasıl ütülenir?

Polyester perdeler ütülenmeden de asılabilir. Doğal kurutma, düzgün bir şekilde asmanız koşuluyla, perdelerin şeklini geri kazanması için genellikle yeterlidir. Çok sıcak yıkama nedeniyle makineden kırışmış olarak çıkarlarsa, ütülemeyi düşünebilirsiniz, ancak çok yüksek sıcaklıklara dikkat edin, sentetik kumaşı çok sıcak ütüyle yakabilirsiniz.

Kadife perdelerin temizliği nasıl yapılır?

Kadife perdelerin temizliği için tozlarını alarak başlayın. Bir fırça kullanın ve perdeyi iyice süpürün. Yıkamaya izin veriliyorsa (etiketi kontrol edin), perdeleri ılık suda elde yıkayın. Birkaç kez durulayın.

Kadife perdeler nasıl ütülenir?

Kadifeyi düşük sıcaklıkta bir ütüyle tersten ütüleyebilirsiniz.

İpek veya fon perdelerin temizliği nasıl yapılır?

İpek ve fon perdeler, özel bakım gerektiren özellikle hassas malzemelerdir. Bu perdeleri ılık sabunlu su ile temizleyin, asla sıcak veya daha soğuk su kullanmayın. Asla ovalamayın veya 5 dakikadan fazla ıslanmasına izin vermeyin. Ardından perdeleri soğuk suyla durulayın. İki havlu arasında hızlıca kurulayın. Mümkünse düz yatırın ve asla güneşte bırakmayın.

İpek veya fon perdeler nasıl ütülenir?

Hassas olan bu perdeler nemliyken, baş aşağı ve düşük sıcaklıkta ütülenebilir.

Perde temizliğinde temel kurallar

Perdenizin baskı olarak desen var mı? Eğer varsa kesinlikle toz deterjan kullanmayın çünkü çoğu zaman bu tür ürünler, desenlerin rengini bozabilecek ağartıcı maddeler içerir. Bu nedenle, ağarmalardan kaçınmak için sabun ve sıvı deterjan kullanın. Perdelerinizi güneşte kurumaya bırakmayın.

İşte bazı temel kurallar:

- Perdelerin çamaşır makinesinde kırışmasını önlemek için cihazın tamburunu aşırı doldurmayın.

- Genel olarak su sıcaklığı 50°C'yi geçmemelidir ve makinenin minimum sıkma programına sahip olması önemlidir.

- Pamuklular için hassas yıkama programını (30°C) seçin, beyaz perdeler 40°C'ye kadar yıkanabilir.

- Keten perdelerin çeşitleri vardır, ancak çoğu için 30°C'de bir yıkama döngüsünün uygulanması tavsiye edilir. Daha sağlam olan keten kanvas 40°C'de yıkanabilir.

- Saten, çok yüksek sıcaklıkta veya güçlü deterjanla yıkandığında parlaklığını kaybeder.

- Doğal renklerde elde boyanmış perdeler, ideal olarak sabun ile yalnızca elde yıkanmalıdır.

- Tül perdeleri, içinde biraz sabunun çözüldüğü bir kase ılık suya hızla batırın. Onları ovalamayın.

- Sentetik perdeler, özellikle en şeffaf olanlar 30°C'lik bir sıcaklıkta yıkanmalıdır.

- İpek perdeler kesinlikle en hassas olanlardır. Öncelikle bu perdelerin suda yıkanabilir olduğundan emin olmalısınız, çünkü çoğu kuru temizleme gerektirir. Sıcaklık 30°C'yi geçmemeli ve sıkma işlemi yapılmamalıdır.

- Yıkadıktan sonra, kırışıklıkları önlemek için perdeleri mümkün olduğunca yatay olarak asmaya çalışın. Ütülemek istiyorsanız, nemliyken ütüyü düşük sıcaklıkta ve buharsız kullanın.