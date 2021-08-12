Euro
10.0824
0.19%
Dolar
8.5382
-0.03%
Altın
486.33
1.03%
Borsa
1.446
0.13%
Bitcoin
395.550
4.00%
EXEN Coin
25.47
2.70%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir'den takip edildi

    Yılın en çok beklenen etkinliklerinden olan ve Türkiye’den de takip edilebilen Perseid meteor yağmuru, Eskişehir semalarında gözlemlendi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir'den takip edildi

    1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye’den çıplak gözle izlenebiliyor.

    Yılın en çok beklenen gök olaylarından olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünün bulutsuz ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde gözlemlendi.

    MERAKLILARI HAYRAN KALDI

    Havanın açık olduğu Eskişehir’den de görülebilen meteor yağmuru, gökyüzü meraklılarını kendine hayran bıraktı.

    METEOR YAĞMURUNUN TADINI ÇIKARDILAR

    Kamp sandalyesini alanlar, kentin yüksek ve karanlık kesimlerine çıkarak meteor yağmurunun tadını çıkardı.

    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir den takip edildi #1

    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir den takip edildi #2

    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir den takip edildi #3

    Perseid meteor yağmuru, Eskişehir den takip edildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir