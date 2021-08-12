Haberler

Yaşam Haberleri

Perseid meteor yağmuru, Eskişehir'den takip edildi

Perseid meteor yağmuru, Eskişehir'den takip edildi

Yılın en çok beklenen etkinliklerinden olan ve Türkiye’den de takip edilebilen Perseid meteor yağmuru, Eskişehir semalarında gözlemlendi.