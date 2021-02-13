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- Perşembe Yaylası'nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Perşembe Yaylası'nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Ziyaretçilerini manzarasıyla büyüleyen yayladaki menderesler beyaz örtüyle kaplandı.
- AA
- 13.02.2021 - 15:50
- Güncelleme : 13.02.2021 - 16:10
Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
Aybastı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü.
İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesleriyle ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Perşembe Yaylası'nda kartpostallık görüntüler FOTO GALERi
MANZARASIYLA CEZBEDİYOR
Kış mevsiminde misafirlerini manzarasıyla cezbeden yayladaki menderesler, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İldeki diğer yaylalarda da kar güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu ViDEO