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    Perşembe Yaylası'nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

    Ziyaretçilerini manzarasıyla büyüleyen yayladaki menderesler beyaz örtüyle kaplandı.
    • AA
    • 13.02.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 16:10
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    Perşembe Yaylası'nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

    Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.

    Aybastı'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü.

    İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan menderesleriyle ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

    Perşembe Yaylası'nda kartpostallık görüntüler FOTO GALERi

    MANZARASIYLA CEZBEDİYOR

    Kış mevsiminde misafirlerini manzarasıyla cezbeden yayladaki menderesler, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

    İldeki diğer yaylalarda da kar güzel görüntüler ortaya çıkardı.

    Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu ViDEO

    Perşembe Yaylası nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu #1

    Perşembe Yaylası nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu #2

    Perşembe Yaylası nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu #3

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