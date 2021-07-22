Petrocub-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Petrocub-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor, 2. ön eleme turunda bugün Moldova deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak. Peki Petrocub-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Petrocub-Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, Moldova'da galibiyet arıyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 3. tura kalmak adına avantaj kovalayacak. Müsabakalar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas’ta oynanacak.

Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Peki Petrocub-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

PETROCUB-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Petrocub Sivasspor maçı, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma, 22 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

PETROCUB-SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Sefa, Yatabare

SİVASSPOR YENİDEN AVRUPA ARENASINDA

Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor , geçen senenin ardından Avrupa kupalarında yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.