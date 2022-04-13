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    Peygamberler rüyada görülebilir mi

    Rüya Yorumcusu Emine Akkaya, peygamberlerin rüyada görülüp görülemeyeceğine dair detayları paylaştı ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 14:43
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    Peygamberler rüyada görülebilir mi

    Astrolog ve Rüya Yorumcusu Emine Akkaya, rüyalarda gördüklerimizi anlamlandırmamız konusunda yardımcı olmaya devam ediyor.

    Rüya yorumları sayesinde doğru bilinen yanlışları aydınlatan Akkaya, her hafta bir konuya değiniyor.

    Bu hafta peygamberlerle ilgili konulara değinen Emine Akkaya, görülen rüyanın aslında ne anlama geldiğini açıkladı.

    Peygamberler rüyada görülebilir mi

    Peygamber Efendimiz'in rüyada görülme olasılığının düşük olduğunu söyleyen Emine Akkaya, sorumluluğun büyük olduğunu söyledi.

    Peygamber Efenedimiz'in rüyaya gelme ihtimalinin nadir hatta bilinçaltı zorlaması olduğunu açıklayan Akkaya, görmemiz halinde yapılacak birçok görevimiz olduğunu belirtti.

    Bu görevler arasında; okul yaptırmak, çocuk okutmak, dini görevlerini tam yapmak ve 41 insanı hac ile umreye yollamak yer alıyor.

    Herkesin kolay kolay göremeyeceği rüyalar arasında yer alan "Peygamber Rüyaları" aynı zamanda da kişiyi büyük bir kısmetin beklediğinin göstergesi olabiliyor.

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    Peygamberler rüyada görülebilir mi #1


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