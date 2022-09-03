Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.393
-2.55%
BTXN Coin
4.85
6.59%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Phaselis Antik Kenti'nde flamingo sürprizi

    Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti'nde, uzun zaman sonra flamingo görüldü. Antik kent görevlileri, Milli Parklar'ı arayarak flamingonun korumaya alınmasını istedi.
    • 03.09.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Phaselis Antik Kenti'nde flamingo sürprizi

    Antalya Kemer'in en önemli ören yeri olarak bilinen, milattan önce 7'nci yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulan Phaselis Antik Kenti'nde uzun yıllardır görünmeyen flamingo görüntülendi.

    Antik kentin Güney Limanı'nda flamingoyu gören yerli ve yabancı turistler, fotoğraf ve video çekti.

    Phaselis'te bulunan yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen bazı kişiler ise sürekli yaklaşmaya çalıştıkları flamingoyu ürküttü.

    Flamingolar korumaya alındı

    Phaselis Antik Kenti'nin görevlileri Milli Parklar'ı arayarak flamingonun korumaya alınmasını istedi.

    Phaselis Antik Kenti'nde flamingo sürprizi VİDEO

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #1

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #2

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #3

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #4

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #5

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #6

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #7

    Phaselis Antik Kenti nde flamingo sürprizi #8


    İlginizi Çekebilir

    Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme yeniledi
    Futbol

    Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme yeniledi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    MSB'den NATO'ya paylaşım silme tepkisi
    Gündem

    MSB'den NATO'ya paylaşım silme tepkisi

    Görüş Bildir