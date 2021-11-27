Pil neden şişer, ne yapılması gerekir? Hiç şakası yok!

Pil neden şişer, ne yapılması gerekir? Hiç şakası yok!

Uygun şartlar sağlandığında pil şişmesi meydana gelmez. Ancak bu durum ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, "Pil neden şişer, ne yapılması gerekir?" sorusunu gündeme getirdi.

Uygun şartlar sağlandığında pil şişmesi meydana gelmez ancak bu durum oldukça tehlikelidir.

Bu nedenle pil şişmesi neden olur ya da olduğunda neler yapılması gerektiğine dair bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor.

Özellikle şişmiş bir pili cihazınızdan sökerken çok dikkatli davranmalı ve kendinizi riske atmamalısınız.

Daha önce bu durumla karşılaşmamış olanlar veya bu durumu yaşayan ama nedenini anlamayan vatandaşlar, pil şişmesi durumunda ne yapılması gerektiğini araştırıyor.

Peki, Pil neden şişer, ne yapılması gerekir? İşte detaylar...

PİL NEDEN ŞİŞER, NE YAPILMASI GEREKİR?

Lityum-iyon piller, elektrik üretmek için kimyasal reaksiyon kullanır. Pil yıllandıkça bu kimyasal reaksiyonlar olması gerektiği gibi çalışmamaya başlar. Bu durum gaz oluşmasına ve pilin şişmesine sebep olur.

Bunun dışında da eğer pilin iç tabakaları birbirlerine olan ayrılıklarını gerektiği şekilde koruyamazlarsa bu yine boşalmasına, şişmesine ve en kötüsü yangına neden olabilir.

Bu durumu engellemek için kaliteli ürünler kullanmanız gerekiyor. Pil şişmesi ile karşılaştığınızda cihazı kullanmayı bırakmanız oldukça önemli.

Pil şişmesi hem cihaz hem de kullanıcıdan kaynaklanır. Cihanız soğuk ya da sıcak ortamlarda bırakılması ya da aşırı ısınmaya rağmen kullanılması şişmeye neden olabilir.

PİL ŞİŞMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Piller şiştikçe bileşenler yer değiştirir. Ayrıca şişmiş pil kokuya neden olur. Bu kimyasal ve rahatsız eden bir kokudur. Bu durum anlamanızı kolaylaştıracaktır.