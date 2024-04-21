Pilotlardan çocuklara 23 Nisan jesti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılında, Deniz Hava Komutanlığı'nda öğrencilere helikopterle gösteri uçuşu sırasında, küçükler pilot koltuğuna oturdu. Konya'da da Türk Yıldızları, çocuklar için gösteri uçuşu yaptı.

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılında, minikler coşkuyla bayramlarını kutladılar. Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığı'na davet edilen ilkokul öğrencileri, unutulmaz bir gün geçirdiler. Helikopterleri ilk defa gören çocuklar, büyük bir heyecanla karşılaştılar ve bu deneyimi unutamayacakları bir an olarak belleklerine kazıdılar.

Gösteri uçuşunu izlediler, helikoptere bindiler

İlk önce 351. Helikopter Hat Bakım Komutanlığı park sahasına götürülen miniklere hava araçlarıyla gösteri uçuşu yapıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, pilota el sallayarak gösteriyi izledi. Gösteri uçuşundan sonra öğrenciler süper kobra ve seahawk helikopterlerine bindirildi. Kokpite giren çocuklar kask takarak komutanlardan helikopterin nasıl çalıştığına dair bilgi aldı.

Pilotlardan çocuklara 23 Nisan jesti - FOTO GALERİ



Simülasyon tecrübesi yaşadılar

Heyecandan nefesleri kesilen minikler, daha sonra Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Eğitim Simülatörü'ne (DUNKER) götürüldü. Öğrencilere denize düşen personelin temsili paraşütle kurtarma operasyonu simüle edildi. Ardından 301. Uçak Hat Bakım Komutanlığı park sahasına gelen çocuklar, burada deniz karakol uçaklarına bindirildi. Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve komutanlarla fotoğraf çekinen çocuklar, hem gururlu hem de mutlu olduklarını belirtti.

"Hayalimi gerçekleştiriyorum, çok güzel bir duygu"

3. sınıfa gittiğini söyleyen Bulem Subaşı, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Daha önce hiç helikopter görmedim, çok güzel. Helikopteri uzaktan görünce hiçbir şey hissetmiyordum ama içine oturunca her şey çok değişiyor. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Hayalimi gerçekleştiriyorum, çok güzel bir duygu" diye konuştu.

"İnanılmaz bir duygu"

Mutluluktan gözleri parlayan 2. sınıf öğrencisi Hiranur Kaya, "Daha önce hiç helikoptere binmemiştim, inanılmaz bir duygu. Çok heyecanlı anlar. Büyünce doktor veya pilot olmak istiyorum. Herkesin 23 Nisan Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Elifnur Gül ise,

Helikopteri hiç bu kadar yakından görmedim. Hep havada görüyordum. Çok mutlu hissediyorum. Bir şeyleri öğrenmek benim için mutluluk verici. Teşekkür ederim Mustafa Kemal Atatürk, huzur içinde uyu

ifadelerini kulandı.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Kartepe Şirinsulhiye İlkokulu Öğretmeni Ferah Yıldız ise, şu ifadeleri kullandı:

Öğrencilerimiz çok mutlu oldu, biz ise çok gururlandık. Burayı görmek heyecan verici. Çocukların helikopterin içine girmesi, kaskları takmaları heyecanlarını daha da arttırdı. Çok mutlu ve gururluyuz. Bize bu heyecanı tattırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Türk Yıldızları, Konya'da çocukları misafir etti

Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu’ndan öğrenciler öğretmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Türk Yıldızları pilotları tarafından karşılanan öğrenciler, 134’üncü Akrotim Filo Komutanlığını ziyaret etti. Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan öğrencilere, Türk Yıldızları’nın tarihi ve izleyecekleri gösteri uçuşu hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ni eğitim uçuşunu izlemek için jetlerin karşısında yerini aldı. Türk Yıldızları pilotlarına el sallayan öğrenciler, kendileri için ayrılan bölümde uçakların havalanması ve gösteri uçuşunu takip etti.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri sırasında büyük heyecan ve coşku yaşayan öğrenciler, Türk Yıldızları pilotları ile tanıştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)