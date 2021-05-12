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- Pırasanın lezzete döküldüğü tarif: Pırasalı kiş
Pırasanın lezzete döküldüğü tarif: Pırasalı kiş
Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsündei pırasalı kiş yemeği yer aldı. Tarifi merak konusu olan enerji deposu pırasalı kiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı kiş tarifi..
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 16:28
Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, birbirinden iddialı gelinlerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Her anı lezzet ve eğlence dolu bir rekabet daha izleyenleri televizyon başına kilitlerken günün yemeği, pırasalı kiş olarak belirlendi.
İftar sofralarına farklı tat arayışı içerisinde olanlar da pırasalı kiş tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında biilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki, pırasalı kiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı kiş tarifi...
PIRASALI KİŞ MALZMELERİ
Hamuru için:
- 2,5 su bardağı un
- 125 gram tereyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı buzlu su
- Tuz
İç harcı için:
- 600 gram pırasa
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Üzeri için:
- 200 mililitre krema
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı kaşar rendesi
- 4-5 dal dereotu
- Tuz
- Karabiber
PIRASALI KİŞ NASIL YAPILIR? PIRASALI KİŞ TARİFİ
- Soğuk tereyağını küp küp doğrayıp mutfak robotuna alın.
- Üzerine yumurta, yoğurt, un ve tuzu ekleyip robot yardımıyla karıştırın.
- Buzlu suyu damla damla hamura ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Hamuru robottan alıp streç filmle sarın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin.
- Bu esnada iç harcı için pırasaları ince ince doğrayın.
- Zeytinyağını bir tavada kızdırıp pırasaları ekleyin. Tuzu ve baharatları da ilave edip birkaç dakika soteleyin ve soğumaya bırakın.
- Hamuru isterseniz büyük bir tart kalıbına göre açın, isterseniz eşit parçalara ayırıp küçük tart kalıplarına göre açın.
- Hamuru tart kalıbına kenarlarına bastırarak yerleştirin ve fazlalık kısımlarını kesin.
- Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın ve üzerini yağlı kağıtla kapladığınız tart hamurunun içine bir iki avuç nohut doldurun.
- Hamuru fırına verip 20 dakika pişirin.
- Bu esnada dereotunu ince ince doğrayıp pırasalara ekleyin.
- Yumurta, krema, kaşar rendesi ile gerekirse tuz ve karabiber ilave edin ve hepsini güzelce karıştırın.
- Ardından tart hamurunu fırından çıkarıp üzerinden nohutları ve yağlı kağıdı alın.
- Pırasalı harcı hamurun içine doldurup yeniden fırına verin.
- 20-25 dakika daha pişirdikten sonra fırından alın.
- 10 dakika dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...