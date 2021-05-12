Pırasanın lezzete döküldüğü tarif: Pırasalı kiş

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsündei pırasalı kiş yemeği yer aldı. Tarifi merak konusu olan enerji deposu pırasalı kiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı kiş tarifi..

Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, birbirinden iddialı gelinlerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Her anı lezzet ve eğlence dolu bir rekabet daha izleyenleri televizyon başına kilitlerken günün yemeği, pırasalı kiş olarak belirlendi.

İftar sofralarına farklı tat arayışı içerisinde olanlar da pırasalı kiş tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında biilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, pırasalı kiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte pırasalı kiş tarifi...

PIRASALI KİŞ MALZMELERİ

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı buzlu su

Tuz

İç harcı için:

600 gram pırasa

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Üzeri için:

200 mililitre krema

3 adet yumurta

1 su bardağı kaşar rendesi

4-5 dal dereotu

Tuz

Karabiber

PIRASALI KİŞ NASIL YAPILIR? PIRASALI KİŞ TARİFİ