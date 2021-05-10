Pirinç pilavıyla: Güveçte etli kuru fasulye

Ramazan ayının son gününe yakışan güveç, en sevilen bakliyatlardan biri olan kuru fasulyeyi lezzetlendirmek için raflardan iniyor.

Tane tane tereyağı kokulu bir pirinç pilavının en sevdiği yemeği bugün sofralarınıza getiriyoruz. Tabi ki, kuru fasulyeden bahsediyoruz. Güvecin lezzet hafızasından destek alarak hazırladığımız bu tarifle beğeni toplayacaksınız. Kuru fasulyenin olmazsa olmaz yancıları olan kuru soğan ve turşuya da sofrada yer açmayı ihmal etmeyin. Geceden fasulye ıslatmadıysanız üzülmeyin; kuru fasulyeyi ocakta bir taşım kaynatıp kapağını kapatın ve 1 saat bekletin. İşte, kuru fasulyeniz tarif için hazır!

Güveçte Etli Kuru Fasulye Tarifi VİDEO

GÜVEÇTE ETLİ KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr kuru fasulye

- 250 gr kuşbaşı

- 2 adet orta boy kuru soğan

- 1 adet köy biberi

- ½ adet sarı biber

- 1 adet Arnavut biberi

- 1 adet domates

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 su bardağı kemik suyu

- 2 su bardağı su

- 2 diş sarımsak

Yapılışı

Fasulyeler akşamdan ayıklayın ve ıslatın. Yemek yapılacağı zaman suyunu süzün. Güveci ocağa alın ve içine tereyağını ekleyip eritin. Sırasıyla soğanı, biberleri, kuşbaşını ve salçaları ilave edip kavurun. Kemik suyu ile biraz açın ve kuru fasulyeleri ekleyip suyu ilave edin.

En üste doğranmış domatesleri yerleştirip tuz, karabiber ayarını yapın. Fasulyeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Turşu ya da kuru soğan ile servis edin.

Afiyet olsun…