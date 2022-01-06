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    Pitonun avını çalan sırtlan

    Gözüne kestirdiği impalayı etkisiz hale getiren piton, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 12:05
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    Pitonun avını çalan sırtlan

    Vahşi doğada 'av mücadelesi'...

    Ormanlık alanda gezinen ve bir piton tarafından bacaklarından sarılıp sıkıştırılan savunmasız impala, bir süre sonra etkisiz hale geldi.

    O sırada bölgede olan bir sırtlan ise durumu fırsata çevirdi.

    PİTON AVLADI SIRTLAN YEDİ

    Ağzıyla kafasından yakaladığı impalayı yemek isteyen sırtlan, uzun süre pitonla mücadele etti.

    Pitonun impalayı bırakmasıyla harekete geçen dev sırtlan, amacına ulaşarak yavru impalayı kendisine yem yaptı.

    İşte o anlar...

    Pitonun avını çalan sırtlan

    Pitonun avını çalan sırtlan #1

    Pitonun avını çalan sırtlan #2

    Pitonun avını çalan sırtlan #3

    Pitonun avını çalan sırtlan #4

    Pitonun avını çalan sırtlan #5


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