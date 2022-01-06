Gözüne kestirdiği impalayı etkisiz hale getiren piton, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı.

Vahşi doğada 'av mücadelesi'...

Ormanlık alanda gezinen ve bir piton tarafından bacaklarından sarılıp sıkıştırılan savunmasız impala, bir süre sonra etkisiz hale geldi.

O sırada bölgede olan bir sırtlan ise durumu fırsata çevirdi.

PİTON AVLADI SIRTLAN YEDİ

Ağzıyla kafasından yakaladığı impalayı yemek isteyen sırtlan, uzun süre pitonla mücadele etti.

Pitonun impalayı bırakmasıyla harekete geçen dev sırtlan, amacına ulaşarak yavru impalayı kendisine yem yaptı.

İşte o anlar...

Pitonun avını çalan sırtlan