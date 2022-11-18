Din İşleri Yüksek Kurulu "Piyangonun, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?" sorusuna yanıt verdi..

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında çeşitli şans oyunlarının dini hükmünün ne olduğu konusu yer alıyor.

Piyango, Toto, Loto, İddia vb. şans oyunları oynamanın dini hükmü nedir sorusuna yanıt arayanlar arama motorlarında bu soruya cevap arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde bu soruya yanıt arayanlar için bir cevap yayınlandı. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkındaki düşünceleri..

Soru

Piyango, Toto, Loto, İddia vb. Şans Oyunları Oynamanın Dini Hükmü?

Din İşleri Yüksek Kurulu cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu 16.12.2020 tarihinde Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş başkanlığında toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Piyango, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?” başlıklı metin görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi: “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.”