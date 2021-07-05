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    Plajlarda sigara içmek yasak mı? Turizm kentinden 'sigara' kararı...

    Antalya'da yetkililer, plajlarda sigara yasağına dair açıklamalarda bulundu. Sahilleri ve plajları dolduran vatandaşlar ise haberin ardından sigara içmek yasak mı sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 14:35
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    Plajlarda sigara içmek yasak mı? Turizm kentinden 'sigara' kararı...

    Pandemi ile birlikte birçok ilde alınan sigara içme yasağı, sokakların ardından plajlara da yansımaya devam ediyor.

    Normalleşme ile birlikte turizm canlandırken, tatil şehirlerinde de yoğunluklar başladı. Uzun zaman sonra yerli ve yabancı turistle dolan sahiller, eski günleri aratmıyor.

    Ancak, turizm şehri Antalya'dan sigara yasağına dair bir son dakika kararı geldi.

    Geçtiğimiz yıl Konyaaltı Plajı'nda alınan sigara içme yasağı önleminin uygulanmasına devam edilecek.

    Akabinde  vatandaşlar plajlda sigara içmek yasak mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki sigara içmek yasaklandı mı? İşte detaylar..

    PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

    Antalya'nın meşhur Konyaaltı Plajı'nda, 2020 yılında ilk olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara kullanılması yasaklandı.

    Bu yıl da 1 Temmuz itibariyle kalkan kısıtlamaların ardından turistik plajda aynı önlemler devam ettirildi.

    Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsalda belirlenen alanlarda sigara içilmeyeceğine dair uyarılar yapıyor.

    Yasak kararı şuan için Konyaaltı plajlarında uygulanırken, henüz diğer iller için benzer bir karar bulunmuyor.

    Plajlarda sigara içmek yasak mı? Turizm kentinden sigara kararı... #1

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