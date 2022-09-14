PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih..

PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih..

2022 Polis Meslek Yüksekokulu mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.Bilindiği üzere PMYO ön başvuruları 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Başvurularını yapan polis adayları PMYO mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.Peki 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

2022 Polis Meslek Yüksekokulları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz sene yapılan mülakat sonuçları Kasım ayının başlarında duyurulmuştu.

PMYO mülakat sonuçlarının bu senede Kasım ayı gibi açıklanması bekleniyor.Resmi açıklama geldiği anda haberimiz güncellenecektir.

Mülakat değerlendirme şartları

Polis adaylarının mülakat sınavında başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan veya üzerinde alması gerekmektedir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.