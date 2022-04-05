Polis Haftası ne zaman 2022? Polis Haftası'na özel mesajlar...

Polis teşkilatın 177. kuruluş yılının ne zaman olduğu merak edilirken, Polis Haftası'na özel mesajlar araştırılmaya başlandı. Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi gün 2022?

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yılı, her sene etkinliklerle ve polislerin vatandaşlara yaptığı katkılar hatırlanarak kutlanıyor.

Her anlamda vatandaşlara destek olan ve koruyan polisler, canını dişine takarak çalışıyor. Bu kapsamda da özellikle polis tanıdıkları olanlar, onlara özel mesajlar göndermek istiyor.

Asayiş ve güvenliği sağlayan polislerin haftasını atlamak istemeyenler ise "Polis Haftası ne zaman 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi gün 2022? İşte Polis Haftası'na özel mesajlar...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.

POLİS HAFTASI'NA ÖZEL MESAJLAR

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun...

Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız, belasız görevler ve nöbetler dilerim.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.