Polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük ve en yüksek polis memuru maaşı...

Polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük ve en yüksek polis memuru maaşı...

Memur zamlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi polis maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte en düşük ve en yüksek polis memuru maaşları 2022.

Enflasyon oranına göre 2022 yılı ocak ayında memur maaşlarında yapılacak zam ile birlikte polislerin maaşlarında da artış yaşanacak.

TÜİK verilerine göre, memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zam yapılacak.

Polisler ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar? merak ediliyor.

İşte polis memurlarının maaşlarına dair detaylar..

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Her yıl TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oluyor. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

En düşük polis maaşı 2021 yılında 7 bin 465 TL'ydi.

Yüzde 5'lik 2022 zammı ile bu rakam 7 bin 838 TL'ye çıktı. Yine yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklendiğinde polis maaşı 9 bin 599 TL'ye yükseldi.