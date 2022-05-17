POLNET sistemi üzerinden açıklanacak olan polis tayinleri ile şark görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonuç listesi ilan edilecek. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Uzun zamandır polislik yapan vatandaşlar, doğu ve batı görevlerine dair değişimleri takip ediyor.

Batıda görev yapan polislerin atamaları doğuya çıkarken, doğuda görev yapanların ise batıya çıkıyor.

Bu değişimin ne zaman gerçekleşeceğini merak eden polisler ise POLNET üzerinden bilgileri inceliyor.

Bu sene yapılacak olan atamaları yaz aylarının gelmesiyle birlikte araştıranlar, "Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte yanıtı..

2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı.

Geçen yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında,

Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşiyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından yapılacak