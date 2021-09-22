Polis ve bekçiler ne kadar maaş alıyor? 2021 polis ve bekçi maaşları

Polis ve bekçiler ne kadar maaş alıyor? 2021 polis ve bekçi maaşları

Polis ve bekçi olmak isteyen ve uzun zamandır hazırlık yapan adaylar, kazandıkları zaman alacakları maaşları merak ediyor. Peki, Bekçi ve polisler ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

Polis ve bekçi olmak isteyen adaylar, uzun ve zorlu geçen bir çalışma sürecinin ardından sınavlara giriyor.

Sınavı ve parkurları başarı ile tamamlayan adaylar, bekçi ve polis olmak için önlerindeki engelleri aşmış oluyor.

Bu işi yapmak için hayal kuran adaylar, polis ya da bekçi oldukları zaman ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor.

Adaylar polis ve bekçi maaşlarını öğrenmek için, "Bekçi ve polisler ne kadar maaş alıyor?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Bekçi ve polisler ne kadar maaş alıyor? İşte polis ve bekçi maaşları...

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2021 yılında bekçiler;

-İlkokul mezunu bekçi 4618 lira,

-Lise mezunu bekçi 4782 lira,

-Üniversite mezunu bekçi 4999 lira alıyor.

Haziran ayı enflasyonu ile birlikte;

- İlkokul mezunu bekçi 390 lira zam alarak 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 404 lira zam alarak 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 422 lira zam alarak 5.421,42 TL maaş alacak.

POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Açıklanan zam oranlarının ardından polislerin aldığı maaş ise şu şekilde;

3/1 Başkomiser ocak ayında: 7.858 TL

Temmuz ayında: 8.488 TL maaş almaya başladı.

8 /1 Polis memuru ocak ayında: 6.883 TL