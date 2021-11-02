Polisler ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek polis memuru maaşı 2021

Polisler ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek polis memuru maaşı 2021

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi polis maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte en düşük ve en yüksek polis memuru maaşları 2021.

Polis olma hayali kuranlar, 27. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, bu yolda ilerleyecek.

Mülakat sonucu olumlu olan adaylar aynı zamanda polislerin aldıkları maaşlar da gündeme getirdi.

Enflasyon oranına göre 2022 yılı ocak ayında memur maaşlarında yapılacak zam ile birlikte polislerin maaşlarında da artış yaşanacak.

Polisler ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar? merak ediliyor.

İşte polis memurlarının maaşlarına dair detaylar..

POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Hükümet ve memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Bununla birlikte net zam oranı Ocak ayındaki enflasyon oranlarına göre belli olacak.

POLİS MAAŞLARI 2021

Temmuz 2021 itibariyle en düşüş polis maaşı 7431 lira olurken, başkomiser maaşı ise ortalama 8522 lira olarak hesaplandı.