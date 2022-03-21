Polislik başvuru şartları değişti! POMEM ve PMYO yeni başvuru şartları neler?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) başvuru şartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Peki POMEM ve PMYO yeni başvuru şartları neler? İşte yeni şartlar..

Polislik başvuru şartları ile ilgili alınan yeni karar, 19 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapıldı.

Her yıl binlerce adayın başvurduğu polislik alımlarında öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde düzenlendi.

Akabinde polis olmak isteyen adaylar, gözlerini yeni POMEM ve PMYO başvuru şartlarına çevirdi. Peki, POMEM ve PMYO yeni başvuru şartları neler? İşte, POMEM ve PMYO yeni başvuru şartları...

POMEM VE PMYO BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ

PMYO başvuruları, her sene Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayınlanan duyuru ile alınmaya başlıyor.

Başvurularda büyük önem taşıyan adaylarda aranan koşullar değişti. İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları'na dair yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Değişikliğe göre, POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği esnada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren madde yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliği öncesi geçerli olan madde kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

POMEM VE PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?

Yönetmelik değişikliği ile birlikte POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak',

'Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak',

'Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak'

'Genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

28. DÖNEM POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.