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    Polonyalı Monika, İslamiyet'i seçti

    Kendisine İslam dininin temel esasları anlatılan Monika, Müslüman olarak Elif adını aldı.
    • 12.11.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:38
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    Polonyalı Monika, İslamiyet'i seçti

    Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, Müslüman olmaya karar verdi.

    Tatil için Karabük'e gelen Sosnowska için İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

    Yeni adı Elif

    Törende Yılmaz'a, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.

    AA'nın haberine göre, daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Yılmaz, "Elif" ismini aldı.

    Mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi

    Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Yılmaz'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

    Polonyalı Monika, İslamiyet i seçti #1

    Polonyalı Monika, İslamiyet i seçti #2


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