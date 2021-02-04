Poplin Kumaş Hakkında Her şey

Poplin kumaşlar son derece dayanıklı ve sağlam kumaşlardır.

Poplin kumaşlar son derece dayanıklı ve sağlam kumaşlardır. İlk olarak Fransa’da 15. Yüzyılda keşfedilmiştir. Oldukça yumuşak bir kumaş olmasına rağmen oldukça güçlü bir yapısı vardır. Bu sebeple poplin kumaş en çok tercih edilen kumaşlar arasında yer alır. Özellikle ünlü markalar tarafından sıklıkla kullanılan bir kumaştır.

Poplin Kumaş Nedir?

Poplin kumaşın kendine özgü, sağlam bir yapısı vardır. Poplin kumaş terletmeyen özelliği ile oldukça kullanışlı ve yumuşak yapısı ile oldukça rahattır. Poplin kumaş merserize ince pamuk iplik kumaşların dokunması ile elde edilmektedir. Bu sebeple hem yumuşak hem sağlam yapıdadır. Geçmişte poplin kumaş düz dokuma olarak ipek iplikten üretilirken şu an günümüzde tamamen pamuktan üretiliyor. Poplin kumaş kumaş modelleri arasında bu sebeple en çok tercih edilenlerden birisidir.

Poplin Kumaş Nasıl Üretiliyor?

Geçmişte daha ipek iplik kullanılarak yapılan kumaşlar tercih edilirken günümüzde daha çok poplin kumaş çeşitleri tercih edilerek üretilmektedir. Sağlam yapısı nedeni ile poplin kumaş ile oldukça kaliteli ürünler ortaya çıkar. Poplin kumaşın içerisinde yün, sateni poliblend, suni ipek gibi ürünler de poplin kumaşın üretiminde kullanılabilir. Fakat daha çok yüzde yüz pamuktan da üretilir ve bu haliyle daha çok tercih edildiği için üretimi oldukça fazladır. Özellikle nevresimlik poplin kumaş, nevresim takımı olarak çok kullanıldığı için her renk ve modelde üretilir.

Poplin Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

Poplin kumaş modelleri kullanım alanına göre her çeşit renkte ve desende üretilebilir. Bu tür bir kumaş talebe bağlı olarak tamamen pamuktan ya da ipekten de üretilmesi mümkündür. Dokuma olarak sık özellik taşır ve çok da kalın olmayan bir yapıya sahiptir. Yani hem ince olması hem sıkı dokumalı olması ile oldukça yumuşak bir özellik taşır. Kolayca leke tutmadığı ve kolay temizlenebildiği için atkı gibi ürünlerde de kullanılır. Suyu emen bir yapısı vardır ve esnek yapılıdır. Ağırlık yapmayan hafif bir kumaştır. Birçok işlevde rahatlıkla kullanabilir. giyim amaçlı da kullanılabilir.

Poplin Kumaş Hangi Amaçlarda Kullanılır?

Poplin kumaş ile her türlü giyim ve nevresimlik ürünler yapılabilir. Özellikle gömlek ve ceketlerde sağlam olması sebebi ile çok kullanılır. Abiye kıyafetler, tişörtler, kışlık kıyafetler, masa örtüleri nevresimler çarşaflar, yastık kılıfları yapılabilir. Bu anlamda oldukça işlevli bir kumaştır. Yapısı gereği hem günlük kıyafetlerde hem de kurumsal giyim amacı ile kullanılan takım elbise, gömlek pantolon gibi giysilerde kullanılabilir. İpeksi görünümü ve rahat kullanılabilirliği açısından son derece kaliteli bir yapıya sahiptir. Yumuşak bir yapısı olduğu için bebek kıyafetlerinde, örtülerinde ve nevresiminde de sıklıkla kullanılır. Poplin ince bir kumaştır fakat sık dokuma özelliği sayesinde oldukça sıcak tutan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple tekstil sanayiinde en çok kullanılan kumaş çeşididir.