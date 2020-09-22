Popüler köpek Pomeranian Boo hakkında merak edilenler

Bu sempatik yaşam arkadaşı ile harika bir serüvene hazır mısınız?

Şu resme daha ilk bakışta yüzlerde oluşan o pozitif hissi buradan görür gibiyim. Şimdi size bu yazımda dünyanın en sevimli köpeği ile beraber yaşamanın ne olduğundan bahsedeceğim :)

İnternet ortamında şöyle bir gezindiğimde yerli az da olsa yabancı güzel kaynaklara rastladım. Bir de kendi tecrübelerimden bir şeyler paylaşmak istedim. Benim ilk sahiplenme sürecim internet ortamından buradan https://www.kopekdunyasi.com/kategori/pomeranian-boo Köpek Dünyası web sitesi üzerinden gerçekleşti. Siteden farklı, farklı üretici ve besicilerle iletişim kurdum sorularıma cevaplar aldım. Yazıya geçmeden tıklayın önden bir göz atın.

Şimdi heyecan verici deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum :) Nedir bu köpeğin diğerlerinden farkı?

Dışarıda Bakışlar Size Döner İlgi Odağıdır

Özellikle yürüyüş çıktığınızda ya da parkta köpeğiniz ile oynarken gözlerin köpeğinizin üzerinde olmasına zamanla alışır duruma geleceksiniz. Pomeranian Boo gerek tüylerinin kesimi ile gerekse her zaman bir yavru köpeği andırır yapısı ile bulunduğunuz ortamda ilgiyi güzel görünümü ve aurasıyla üzerine çekmek de ustadır. Kucakta sessiz bir şekilde oturması da onu canlı mı yoksa bir oyuncak mı olduğunu merak insanlar, bunu sormanın yanı sıra fotoğraf çektirmek isteyeceği tecrübelerimle sabittir. Köpeğinizin eğitimine bu tip sosyalleşme imkanları olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Yanında Hep Şeker Tadında Bir His

Mutlu anlarınızda yanınızda sıçrayarak sizinle oynamak isteyen ve bu duyguları sizinle paylaşan stresli günlerinizde ise bu hissederek türlü hareketler ile yüzünüzde bir gülücük yakalamaya çabalar. Pomeranian Boo herhangi bir zahmet gerekmeksizin neşe kaynağı olduklarından bu hissi yaşamanız için tek yapmanız gereken onu yanınızdan ayırmamak. Sizinle geçirdiği süre uzadıkça sizin karakterinizi tanıyan köpeğiniz sadece bakışlarınızdan bir hata yaptığını anlar hale gelecek ve kendi köpeğim için konuşursam öne eğilip burnunu yere koyarak iki patisi ile kapatıp özür dilemesi ya da bir şey anlatırken iki patisinin üzerine kalkıp size bakmasının insana verdiği his paha biçilemez boyutta.

Sana Düşkünlüğünü Hep Belli Eden Biri

Bunun köpeğim için en belirgin davranışı her gün çıktığımız parka onu serbest bırakıp yanımda yürüdüğünde sürekli daireler çizmesi ve gözleri bu esnada gözlerinin üzerimde oluşu bana düşkünlüğünü hissettiren bir hal. Bunun dışında günlük hayatımızda beraberken her ne yapıyorsanız sizi takip eden ve kendi başına vakit geçirmekten pek haz almayan bir cins. Örneğin Bulldoglar kendileri günün büyük bir bölümünü tek geçirebilirken Pomeranian da bu durum pek öyle değil. Sizi hayatının merkezine konumlandıran bu köpekler gün içinde sürekli sizinle iletişim halinde olmayı çok severler.

Başkaları ile Tanıştırırken Bu Adımları Uygularım

İlk tanışmaları evinizde yapmanız köpeğin rahat olabilmesi açısından daha iyi olacaktır. İlk tanıştırdığınız insanları yakın arkadaşlarınızdan seçmeye özen gösterin. Arkadaşınız ile aranızdaki samimi bağı hissedecek olan köpeğin tavırları daha sakin olacaktır. Arkadaşınız eve geldiğinden kapıda köpeğiniz ile onu selamlayıp içeriye siz davet edin. Bu noktadan sonra köpek kendi bölgesine giriş yapıldığı için havlaması oldukça normaldir. Bu esnada arkadaşınızın da sakin bir şekilde yakınınıza oturup sizinle sohbet etmesi köpeğinizi sakinleştirecektir. Sakinleşen köpek yabancı kişinin yanına giderek ilk önce koklar ve tekrar geri çekilir. Bu noktada tanıştırdığınız kişi bir ödül ile yanına çağırarak köpeğin motivasyonunu artırır ve kaynaşmaya başlarlar. Bu adımlar ile sonuca kesin ulaşırsınız fakat bazı köpekler daha sosyal bazıları ise daha utangaç ya da agresif olduğundan süreç daha uzun olabilir.

Pomeranian Fiyatları Hakkında

Evet konu başlığımda fiyat konusunu ele aldım. Çünkü köpeğimin sohbetleri arasında neredeyse hemen konu fiyatı gündeme geliyor. Bu konu da sizlere bir yavru pomeranian fiyatının ortalama $700 ile $10,000 arasında rakamların değişebileceğini söyleyebilirim. Bu konu benim net bilgi verebileceğim bir konu değil. Ama bu konu üzerine derin ve detaylı araştırma yapmış, türler, dönemsel ve koşullar hakkında bilgi veren bir sayfa var. Her şey orada anlatılmış. En sağlıklı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

https://www.kopekler.com/pomeranian-boo-fiyatlari-hakkinda-bilinmesi-gerekenler

Ama şunu biliyorum ki internet üzerinden ücretsiz gelin sahiplenin içerikli ilanlara sakın itibar etmeyin, aldanmayın ve mağdur olmayın. Bir yakınınız olur o başka tabi ama bu değerli dostu kimse ücretsiz sahiplendirmez.

Eğitiminde İlgi Odağı Siz Olun, Duygusal Davranmayın

Eğitimin en kilit konusu ilgiyi üzerinizde topluyor oluşunuzdur. Bunda ne kadar başarılı iseniz eğitimler o kadar iyi sonuç verir. İlgiyi üzerinize toplamanızın ilk şartı köpeğinizin sizi lider olarak benimsemesidir. Eğer hala ortada bir liderlik karmaşası var ise o zaman eğitim için henüz erkendir. Bazı köpeklerin dominant tarafı daha güçlü olduğundan bunu törpülemek zor olabilir. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey duygusal olmamaktır. Köpeğinizin o sevimli hali ve minik yapısı duygusal davranmanıza sebep olabilir. Ona herhangi fiziksel bir ceza vermediğiniz için duygusal yaklaşmayarak bu konuda profesyonel davranmak zorundasınız.

Oyun Arsızı, Sokak Delisi Günlük Planımız

Bizim günlük rutinimiz günümüzün yoğunluğa göre şekil alır. Köpeğim benim ile birlikte dairemde yaşadığı için günü beraber geçiriyoruz. Bu sebepten ilgisizlik üzerinden herhangi bir sorun yaşamıyor. Sokak tasmasını elime aldığımda kuyruğunu sallayarak sevinç çığlıkları atmaya başlayan köpeğimi eğer o gün çok işim yok ise sabah kahvaltısından sonra 30-40 dakika kadar parka çıkarıyorum. Bu esnada etrafımız sakin olduğundan serbest bırakıyorum. Hem yürüyüş hem oyun tadında olan bu aktivitemiz günün yoğunluğuna göre akşam saatlerinde güneş batmadan tekrarlanıyor. Fakat sadece sabah çıktığında enerjisini atmış olduğundan huysuzluk yapmıyor.

Pomeranian’lar Neşeli, Biraz Hırçın, Biraz da Dominant Olurlar

Pomerianlar özellikle sizinle ve aynı evde yaşadığı bireylerle oynayan neşeli bir tavıra sahiptir. Hırçınlıkları genellikle az sosyalleşmesine ve yabancılar ile karşılaşmaları durumuna bağlı olarak sık görülmez. Bu konuda eğitimli oluşu ve söz sahibinin siz olduğunu bilmesi durumu hızla lehinize çevirmeye yardımcı olur. Yeterli eğitimi almadığında ya da sahibi ile lider olma konusunda yarış halinde ise dominant yönleri ortaya çıkar. Bu yönü ile yabancılara ve diğer evcil hayvanlara karşı hırçın bir tavır sergileyebilir.

Beslenmesinde Uzak Durduğum Gıdalar

Köpeğimin beslenmesinde her ne kadar kuru mama kullansam da gün içinde atıştırmalık olarak sebzeler ve meyvelerden yararlanıyorum. Çok sık olmasa da et çeşitlerini iyi pişirdikten sonra verdiğimde oluyor. Bu bölümde sık verdiğim gıdalar yerine daha önemlisi olan uzak durulması gereken gıdaların bir listesini paylaşıyorum.

● Soğan, sarımsak ve soğanın arpacık ve yeşil gibi türevleri

● Her köpekte olduğu gibi çikolata çeşitlerinin tümü

● Üzüm, kuru üzüm ve kuş üzümü gibi üzüm çeşitleri

● Kahve, ceviz çeşitleri ve kiraz

● Balıkların kılçıkları, tavuk kemikleri (bunlar verdiğiniz etin içinde olmasın)

Tüy Bakımını Es Geçmemeli, Koku Yapar

Tüy bakımı Pomeranian cinsinin en önemli bakımındır. Güzelliğini aldığı tüyleri düzenli bir bakım gerektirir. Ben vakit bulabildiğim için günlük olarak tüylerini mutlaka fırçalarım. Fırsat bulamayanlar gün aşırı tüylerin fırçalanmasına özen göstermesini tavsiye ederim. Bunun yanında tüyler için kesim özellikle Boo’larda çok önemlidir. Tüy kesimi profesyonel bir uğraş olduğundan veterinerimiz bünyesinde bu hizmeti alabiliyoruz. Tüy kesim aralığını biz 3-4 hafta olarak yapsak da Boo sahipleri 2 Haftada bir kesim yaptırdıkları oluyor. Çünkü uzayan tüyleri Boo’nun o ünlü görünümü kaybetmesine neden oluyor. Tüy bakımının görüntünün yanı sıra daha önemli bir sebebi sağlık. Taranmayan tüyler birkaç hafta içinde birbirine karışmaya başlar ve deri düzenli havalanmadığından koku ve mantar riski doğar.

%99 Olumlu Sonuç Veren Tuvalet Eğitimi Yöntemlerim





Tuvalet eğitimini ödül yöntemi ile yapacağınızdan mümkün olan en kısa sürede yani köpeğiniz eve gelir gelmez başlayın. Köpeğiniz evin bir yerine dışkısını ya da çişini yaptığında onu bir peçete ile alıp banyonuzda yada balkonunuzda bulunan tuvalet pedi üzerine bırakın ve gün içinde özellikle yemekten 30-40 dakika sonra bu pede götürüp sık sık koklatın. İlk denemelerde köpeğiniz yine evin farklı noktalarına tuvaletini yapsa da kısa sürede bu noktaya alışacaktır. Bu süreçte eviniz çok temiz tutmaya özen gösterin. Köpeğin alacağı kötü bir koku o bölgeye tuvaletini yapmasına neden olabilir. Bunun yanında köpeğiniz kendi başına gidip pede tuvaletini yaptığında ya da siz götürdüğünüzde yaptığı zaman ödüllendirin ve sözlü fiziksel övgüde bulunun. Eğer köpek pede tuvaletini yaptı siz sonra gördü iseniz onu pedin yakınına götürerek pede işaret edip yine ödüllendirin.

Yazımı sonuna kadar okuduysanız şanslısınız demektir. Şöyle ince bir tavsiyem daha olacak; görüştüğünüz profesyonel satıcılar kendilerine en iyi olanı ayırırlar. Bunu da satın almadan önce kendilerine mutlaka sorun :)







