Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var

Eskişehir’in en önemli değerlerinden Porsuk Çayı kenarına sorumsuzca dökülen çöpler, kötü bir görüntü oluştururken, çevre kirliliğine neden oldu.

Çöplerin gelişigüzel atılması ve zamanında toplanmaması sorunu yaşayan şehirlere Eskişehir de eklendi.

Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı, kentin birçok noktasından geçiyor.

Şehir merkezini adeta ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı, bir anlamda da Eskişehir’in Türkiye’nin Venedik’i olarak tanınmasını sağlıyor.

Porsuk Çayı turistlerin ortak noktası

Porsuk çayının üzerindeki gondol gezileri, çayı çevreleyen köprüleri ile nehir aynı zamanda turizm için de bir çekim merkezi.

Eskişehir’e gelen turistlerin de ilk durağı olan Porsuk kenarına atılan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de çirkin manzaraların oluşmasına neden oluyor.

Çöp dağı oluştu

Merkez Yeni Mahalle’de sorumsuz vatandaşlar tarafından su kenarına dökülen çöpler, adeta küçük bir dağ olarak görülüyor.

Pet şişe, plastik atık ve poşetlerin yanında sandalyenin de oraya öylece atılması dikkat çekiyor.

Vatandaş tepkili

İHA'nın haberine göre çevrede yaşayan vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın eşsiz manzarasına gölge düşüren çöp görüntülerine karşı yetkilileri göreve çağırıyor.

Vatandaşlar bu görüntünün kentlerine yakışmadığı görüşünde.