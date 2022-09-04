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    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var

    Eskişehir’in en önemli değerlerinden Porsuk Çayı kenarına sorumsuzca dökülen çöpler, kötü bir görüntü oluştururken, çevre kirliliğine neden oldu.
    • 04.09.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 13:19
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    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var

    Çöplerin gelişigüzel atılması ve zamanında toplanmaması sorunu yaşayan şehirlere Eskişehir de eklendi.

    Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı, kentin birçok noktasından geçiyor.

    Şehir merkezini adeta ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı, bir anlamda da Eskişehir’in Türkiye’nin Venedik’i olarak tanınmasını sağlıyor.

    Porsuk Çayı turistlerin ortak noktası

    Porsuk çayının üzerindeki gondol gezileri, çayı çevreleyen köprüleri ile nehir aynı zamanda turizm için de bir çekim merkezi.

    Eskişehir’e gelen turistlerin de ilk durağı olan Porsuk kenarına atılan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de çirkin manzaraların oluşmasına neden oluyor.

    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var #1

    Çöp dağı oluştu

    Merkez Yeni Mahalle’de sorumsuz vatandaşlar tarafından su kenarına dökülen çöpler, adeta küçük bir dağ olarak görülüyor.

    Pet şişe, plastik atık ve poşetlerin yanında sandalyenin de oraya öylece atılması dikkat çekiyor.

    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var #2

    Vatandaş tepkili

    İHA'nın haberine göre çevrede yaşayan vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın eşsiz manzarasına gölge düşüren çöp görüntülerine karşı yetkilileri göreve çağırıyor.

    Vatandaşlar bu görüntünün kentlerine yakışmadığı görüşünde.

    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var #3

    Porsuk Çayı kenarındaki çöp görüntüsüne tepki var #4


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