Pozitif ama semptom yok! Bazı kişilerin koronavirüsü hafif atlatmasının nedeni bakın neymiş

Pozitif ama semptom yok! Bazı kişilerin koronavirüsü hafif atlatmasının nedeni bakın neymiş

Bilim insanları, 5.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün bazı insanlarda nasıl daha hafif geçtiğini inceledi. Araştırma sonucunda, dikkat çekici ve hayati bir gen keşfedildi.

Tüm dünya, 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ediyor.

Koronavirüs, ortaya çıkan yeni varyantlarıyla birlikte korku salmaya devam ederken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Dünya çapında 5.5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, bazı insanlarda oldukça hafif semptomlarla kendini gösteriken bazı insanlarda ağır tahribata neden oluyor.

Koronavirüs salgınının başından beri sıklıkla, ''Covid-19 testi pozitif çıktı ama semptomları çok hafif'' cümlesini duyduk.

Bilim insanları, koronavirüs testi pozitif çıkan ama neredeyse hiç belirti göstermeyen bu kişilerle ilgili yeni bir özellik daha keşfetti.

''YÜZDE 20 DAHA HAFİF GEÇİRİYOR''

İsveç’te yapılan bir araştırmada Covid-19'a ''doğuştan bağışıklığı'' olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı.

Bu genin olduğu kişilerde Covid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti. Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.

İsveç’te yapılan ve Nature Genetics’te yayınlanan araştırmada her üç 'beyaz Avrupalı'dan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi.

Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi’nden Brent Richards, ''Covid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz.'' dedi.