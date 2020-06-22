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Pratik Kirazlı Kek tarifi
- Özel İçerik
- 22.06.2020 - 15:41
Kirazın tam da en taze zamanında tatlısını yapmasak olmazdı. Tereyağı kokulu yumuşak kekin içindeki kiraz taneleri, lezzeti bir tık öteye taşımaya geliyor. Yapımında çocuklarınızı da dahil edebileceğiniz bu kek tarifine kiraz çekirdeklerini ayıklamayla başlayabilir, birlikte keyifli anılar biriktirebilirsiniz.
Evinizi hatta bütün binayı etkisi altına alacak kokusuyla ise davetsiz misafirlere hazırlıklı olun. Bizden söylemesi…
Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…
ENFES GÖRÜNTÜSÜYLE: KİRAZLI KEK
Akşam çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifimiz var. Lezzetli aroması ve meyve parçalarının kek ile uyumu aklınızı başınızdan almaya kararlı…
Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 125 gr eritilmiş tereyağı
- 175 gr şeker
- ½ su bardağı süt
- 1 adet vanilya çubuğu
- 10 gr kabartma tozu
- 200 gr un
- 500 gr çekirdekleri çıkarılmış kiraz
- 100 gr çiğ badem
Yapılışı
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine çiğ bademleri alıp önceden ısıttığınız 175°C fırında 15 dakika kadar pişirin ve soğumaya bırakın.
- Soğuyan bademleri bıçakla küçülterek doğrayın ve kek hamuruna eklemek üzere hazır edin.
- Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın ve şekeri ilave edip 4-5 dakika şeker eriyip yumurta beyazlaşıncaya kadar çırpın.
- Ardından çırpma işlemini devam ettirirken erittiğiniz tereyağını ve sütü azar azar ilave edip birkaç dakika daha çırpmaya devam edin.
- Vanilya çekirdeklerini, kabartma tozunu ve elekten geçirdiğiniz unu ilave edip 1-2 dakika daha çırpın.
- Hazırladığınız bademi ve ayıkladığınız kirazı kek hamuruna ekleyip spatula ile karıştırın.
- Yağlı kağıt serip yağladığınız kelepçeli kalıba kek hamurunu aktarıp önceden ısıttığınız 175°C fırında 25 dakika pişirin.
- Yarı pişmiş kekin üzerine tüm kirazlardan yerleştirip 15 dakika daha kürdan batırdığınızda hamur yapışmayana kadar pişirin.
- Kekinizi tel üzerinde soğumaya bırakın ve dilimleyerek servis edin.
Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com