Priv ne demek? Instagram priv hesap ne demek? Priv hesap nasıl kullanılır?

Priv ne demek? Instagram priv hesap ne demek? Priv hesap nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformlarının içerisinde yeni oluşmuş bir terim olan priv, özellikle Instagram uygulamasında oldukça merak ediliyor. Kullanıcılar priv ne demek, priv hesap nedir sorularını araştırıyor.

Instagram'da hesabı herkese açık olmayan insanların hesapları için private hesap tabiri kullanılmaktadır.

Son dönemlerde Instagram’da ve sosyal medya uygulamalarında yeni oluşmuş bir terim olan priv, ne olduğu ve nasıl kullanıldığı birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

Peki, yeni terimlerden olan, priv ne demek? Instagram’da priv hesap demek ne anlama gelir?

PRİV NE DEMEK?

Resim ve video paylaşma platformu olan Instagram şimdiye dek duyduğumuz selfie, tbt ve stalk kelimelerine bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda Instagram’a eklenen priv yalnızca bir kelime olarak değil aynı zamanda da hesapları tanımlama amacı ile de kullanılıyor.

Sosyal medya hesabında bu ifade ile karşılaşan birçok kişi “Instagram’da priv ne demek, priv hesap nedir” gibi soruları üzerinden araştırılıyor.

Priv hesap İngilizcede Private sözcüğünün bir kısaltması olarak adlandırılıyor. Birden fazla anlamı ile dikkat çeken private; has, özel, yalnız, halka kapalı, mahrem, kişisel gibi anlamları bulunuyor.

Priv hesap, priv kelimesinin içinde bulundurduğu özel ve kişisel anlamları ile kullanıcıların özel olan 2. hesaplarını tanımlıyor.

INSTAGRAM PRİV HESAP NEDİR?

Priv hesap, İnstagram’da bir uygulama ya da sonradan eklenmiş olan bir özellik değildir.

Priv hesap, priv kelimesinin içerisinde barındırmış olduğu kişisel ve özel anlamlarından dolayı kullanıcıların daha özel olan ikinci hesaplarıdır.

Günümüzde çoğu ünlü, priv hesap kullanmaktadır.

Priv hesaplar ile gerçek kullanıcı hesapları arasında ciddi ayrımlar olduğu söylenemez. Ancak kişiler kendileri için daha özel olan insanlarla buradan iletişim kurmayı tercih etmektedirler.

PRİV HESAP NASIL YAPILIR?

Instagram fotoğraflarınızın başkası tarafından görülmesini istemiyorsanız hesabınızı gizli yapmanız gerekmektedir. Bunun için ilk olarak hesabınıza giriş yapmalısınız.

Ardından, profilinizin en üst sol kısmında bulunan linke tıklamalısınız. Önünüze çıkan seçenekler kısmından gizlilik ve güvenlik kısmını tercih etmelisiniz. Hesap gizliliği sayfasıyla karşılacaksınız.

Gizli hesap seçeneğinin yanında bulunan kutuya tıklamanızla beraber hesabınız gizliye alınacaktır. Bu sayede, fotoğraflarınız, videolarınız ve hikayeleriniz yalnızca sizi takip edenler tarafından görülebilecektir.