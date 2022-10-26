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- Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
- 26.10.2022 - 16:42
- Güncelleme : 26.10.2022 - 16:57
Sakarya'nın Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi’ndeki evinde dün akşam rahatsızlanan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu (93), kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Bugün ilçede Yeni Camii'de, Prof. Dr. Cerrahoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Taziyeler kabul edildi
Namaz öncesi aile, taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katıldı.
Tefsir ilmine katkılarından övgüyle bahsedildi
Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun tefsir ilmine önemli katkıları olduğunu belirtti.
DHA'nın aktardığına göre namazın ardından Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Hendek Mezarlığı'nda toprağa verildi.