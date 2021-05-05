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Protein deposu: Kinoa salatası tarifi
Kinoa salatası, iftarda ana yemeğin yanına ne yapsam diye düşünenler için evde kolaylıkla yapılabilecek tarifler arasında yer alıyor. Denemek isteyenler için işte protein deposu kinoa salatası tarifi
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 17:50
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:59
Son yıllarda popülaritesi artan kinoa salatası, iftar sofralarında ana yemeğin yanına ne yapsam diye düşünenler için oldukça pratik bir tarif olmasıyla öne çıkıyor.
Magnezyum açısından zengin içeriği ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi haline gelen bu salata, uzun süre tok tutması ve lifli yapısı sayesinde Ramazan ayında kolaylıkla oruç tutmanıza yardımcı oluyor.
Faydaları saymakla bitmeyen, besin değeri yüksek kinoa salatası yapmaya ne dersiniz? Bu lezzetli kinoa salatasını tek başına tercih edebileceğiniz gibi ızgara yemeklerinizin yanına da tercih edebilirsiniz.
Peki, kinoa salatası nasıl yapılır? İşte, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli kinoa salatası tarifi...
KİNOA SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 su bardağı kinoa
- Üzerini geçecek kadar su
- Konserve ton balığı
- 2 adet salatalık
- 2 adet domates
- 4 dal taze soğan
- Yarım demet dereotu
- Haşlanmış brokoli
- Yarım demet maydanoz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı
- 1 çay kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı tuz
KİNOA SALATASI NASIL YAPILIR? KİNOA SALATASI TARİFİ
- Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin.
- Şişen kinoaları bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın.
- Üzerini geçecek kadar su ile 15 dakika kadar pişirin.
- Suyunu çeken ve haşlanan kinoaları aralıklı olarak karıştırın ve soğuması için bekletin.
- Soyduğunuz salatalıkları ve domatesleri ufak bir şekilde doğrayın.
- Taze soğanları, halka halka doğrayın.
- Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın.
- Salatanın sosunu hazırlamak için zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bir kapta çırparak karıştırın.
- Kinoayı ve tüm salata malzemelerini derin bir karıştırma kabına aktarın ve hazırladığınız sosla sunuma hazırlayın. Afitet olsun..