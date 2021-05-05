Kinoa salatası, iftarda ana yemeğin yanına ne yapsam diye düşünenler için evde kolaylıkla yapılabilecek tarifler arasında yer alıyor. Denemek isteyenler için işte protein deposu kinoa salatası tarifi

Son yıllarda popülaritesi artan kinoa salatası, iftar sofralarında ana yemeğin yanına ne yapsam diye düşünenler için oldukça pratik bir tarif olmasıyla öne çıkıyor.

Magnezyum açısından zengin içeriği ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi haline gelen bu salata, uzun süre tok tutması ve lifli yapısı sayesinde Ramazan ayında kolaylıkla oruç tutmanıza yardımcı oluyor.

Faydaları saymakla bitmeyen, besin değeri yüksek kinoa salatası yapmaya ne dersiniz? Bu lezzetli kinoa salatasını tek başına tercih edebileceğiniz gibi ızgara yemeklerinizin yanına da tercih edebilirsiniz.

Peki, kinoa salatası nasıl yapılır? İşte, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli kinoa salatası tarifi...

KİNOA SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

Üzerini geçecek kadar su

Konserve ton balığı

2 adet salatalık

2 adet domates

4 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Haşlanmış brokoli

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı

1 çay kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

KİNOA SALATASI NASIL YAPILIR? KİNOA SALATASI TARİFİ