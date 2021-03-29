Protein deposu: Mavi yumurta nedir? Mavi yumurtanın faydaları nelerdir?

Beyaz ve kahverengi yumurtanın aksine son günlerde oldukça revaçta olan mavi yumurta, sağlığa faydaları ve yüksek protein değeri ile büyük ilgi görüyor. Peki mavi yumurtanın farkı nedir, faydalı mı?

Yumurta besin değeri ve lezzeti ile birlikte Türk kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Genellikle beyaz ve kahverengi olan yumurtalar, yeni bir rengiyle daha karşımıza çıkıyor: Mavi yumurta

Mavi yumurta normal yumurtadan daha sağlıklı ve daha yüksek protein içeriği ile biliniyor. Vatandaşlar mavi yumurta karşısında şaşkınlığını sürdürürken faydalarına dair bilgiler de merak ediliyor.

Peki mavi yumurta nedir, faydalı mı, nasıl olur? İşte mavi yumurta hakkında bilgiler..

MAVİ YUMURTA NEDİR?

Mavi yumurta, kökeni Güney Amerika’da yer alan Şili’de olan Araucana adlı tavuk ırkının yumurtasıdır. Bu tavukların vücut özelliklerine göre kuyrukları yoktur ve bunun yerine kulak kuyrukları bulunmaktadır.

Yumurtasının renginin mavi olmasının sebebi ise, Araucana’ların genlerinden gelen pigmentlerdir.

MAVİ YUMURTA SAĞLIK MIDIR?

Yapılan bilimsel çalışmalar ise mavi yumurta faydalarının diğer yumurta çeşitlerinden çok da farklı olmadığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır.

Kolesterol barındırmadığı iddia edilen mavi yumurtaların besin değerleri diğer yumurtalarla aynıdır. Yumurta protein değeri açısından yapılan karşılaştırmalarda ise mavi yumurta bir tık öne geçmiştir.

Yine yapılan bilimsel araştırmalara göre mavi yumurta çeşitlerinin beyaz ve kahverengi yumurtalara oranla daha çok protein içerdiği gösterilmiştir.

Diğer taraftan, mavi yeşil yumurtanın A, D, E ve B vitaminleri bakımından daha zengin olduğu, bu vitaminlerin insan bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.

MAVİ YUMURTANIN FAYDALARI

Yüksek miktarlarda demir, çinko, kalsiyum, folik asit ve protein içerir.

Kansızlık rahatsızlığına demir içermesinden dolayı faydalıdır.

Kemik ve dişlerin yapısını kalsiyum içerdiği için korur.

Vücudun ihtiyacı olan 13 temel besini içerir.

Kalp hastalıklarından korunmaya yardım eder.

Kanserden korunmaya yardım eder.

Güçlü bir kas ve iskelet yapısına sahip olmamızı sağlar.

Özellikle yaşlı kişiler için kas kaybını engeller.

Göz sağlığının korunmasına yardım eder.

Osteoporoz yani kemik erimesini engeller.

Enerji verir.

Uzun süreli tokluk hissi uyandırır.

Kadınlar için meme kanserine yakalanma riskini azaltması da yumurta faydaları arasındadır.

Hamile veya emziren kadınlar için günlük besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

Çocukların haftada 2-3 kez sabah kahvaltısında bu yumurtayı tüketmesi önerilir.

Beyin fonksiyonlarını da geliştirir.

Beyin zarlarını korur.

MAVİ YUMURTA FİYATI

Alıcı noktaya göre değişse de bu işi yapan firmaların mavi yumurtayı ortalama olarak 5 TL ile 10 TL arasında toptan ya da perakende olarak satışa sunduklarını belirtebiliriz.