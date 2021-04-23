Proteini bol, doyurucu: Tavuk fümeli sandviç

İçeriğindeki bol proteinle tok tutan bu lezzetli sandviç, sahurda sağlıklı farklı tatlar arayanlar için mükemmel bir seçenek olacak.

Akşamdan hazırlayıp gece sahurda çayla ya da ayranla iştah açacak bir sandviç tarifimiz var. Üstelik tam buğdaylı, glutensiz, kepekli vb. ekmeklerle kendinize ve sevdiklerinize beslenme şekillerine göre dilediğiniz sandviçi hazırlayabilirsiniz. Tavuk fümenin isli aromasının besleyici sebzelerle olan uyumu damaklarda eşsiz tat bırakırken, gün boyu tok tutucu özelliğiyle bu Ramazan ayının favori sahurluğu olacak. İşte, görüntüsüyle bir harika sandviç tarifimiz;

Tavuk Fümeli Sandviç Tarifi VİDEO

TAVUK FÜMELİ SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

- 3 dilim tava ekmeği

- 4 dilim domates

- 4 dilim tavuk füme

- 3 dilim eski kaşar

- 10 yaprak pazı

- 3 yemek kaşığı mayonez

- 1 yemek kaşığı sriracha

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

- 1 adet doğranmış taze soğan

Yapılışı

Boş bir kaseye mayonezi alın. Üzerine sriracha sosunu, incecik doğradığınız taze soğanı ve taze çektiğiniz karabiberi ilave edin. Kaseye aldığınız sos malzemelerini homojen olacak şekilde karıştırın. Dilerseniz sriracha yerine pul biber ya da alternatif bir acı sos kullanabilirsiniz.

Tava ekmeğinin bir dilimini kesme tahtasına alın ve hazırladığınız sosun yarısını ekmeğin üzerine sürün. Pazı yapraklarının yarısını sürdüğünüz sosun üzerine yerleştirip dilim eski kaşarları dizin.

Domatesleri halkalar halinde dilimleyip kaşar peynirlerinin üzerine dizin ve bir dilim tava ekmeğiyle kapatın. Ara kat ekmeğin üzerine kalan mayonezli sosu sürüp tekrar pazı yapraklarını yerleştirin.

Tavuk fümeleri rulo şeklinde sarıp pazıların üzerine dizin ve kalan ekmek dilimini üzerine kapatıp sandviçinizin dağılmaması için çöp şişle sabitledikten sonra çapraz şekilde kesin. Hazır olan üçgen sandviçlerinizi tabağa alıp servis edin.

Afiyet olsun...