Proteo onuruna Türkiye’den Meksika’ya yavru köpek hediyesi Meksikalı yetkililer, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin onuruna Türkiye’nin kendilerine bir yavru köpek hediye ettiğini bildirdi.

İHA

Türkiye, 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından Meksika ekibiyle arama-kurtarma çalışmalarına katılan Proteo adlı kurtarma köpeği ölmüştü.

Türkiye bu acı olaydan sonra Proteo'nun onuruna Meksika’ya yavru köpek hediye etti.

"Yavru köpeğin birliğimize katılacağını duyurmaktan onur duyuyoruz”

Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı üyemizin talihsiz kaybı nedeniyle Türkiye’nin bir dayanışma ve empati örneği olarak bağışladığı bir yavru köpeğin birliğimize katılacağını duyurmaktan onur duyuyoruz” denildi.

Hediye edilen yavru köpeğin de Proteo gibi arama-kurtarma konusunda eğitileceği bildirilen açıklamada, her iki ülkenin insani yardımda sınır tanımadığına vurgu yapıldı.

Köpeğin ne zaman gönderileceği veya adının ne olacağı hakkında bilgi verilmedi.

Proteo’nun ölüm nedeni yaşlılık olarak açıklanmıştı

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmiş, aralarında Meksika’nın da bulunduğu birçok ülke, Türkiye’ye insani yardım ve arama-kurtarma ekipleri göndermişti.

Meksika arama-kurtarma ekibinde yer alan ve Adıyaman’daki çalışmalara katılan kahraman köpek Proteo’nun 12 Şubat’ta yaşlılıktan öldüğü ifade edilmişti. Preoteo’nun ölümü hem Türkiye hem de Meksika’da derin üzüntüyle karşılanmıştı.