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- Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm
Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm
Psikolog Burcu Teker, öfke kontrol bozukluğunu ve öfke ile başa çıkmanın yollarını anlattı.
- Özel Haber
- 15.04.2022 - 12:46
Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular serimiz devam ediyor.
Teker, 11. bölümde öfke kontrol bozukluğunu ele aldı.
Öncelikle öfkeyi tanımlayan Teker, öfkeyi ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söylerken önemli olanın öfke nedeniyle ortaya çıkan davranışlar olduğunu vurguladı.
Örneklerle öfke durumlarını, öfke nedeniyle ortaya çıkan davranışları anlatan Teker; öfke kontrol bozukluğunu, öfke ile başa çıkmanın yollarını anlattı.
Siz de öfke konusunda problemler yaşıyorsanız Psikolog Burcu Teker'in konu hakkındaki bilgilendirici videosunu izlemeden geçmeyin.
Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm