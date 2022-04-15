Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
590.555
-2.43%
BTXN Coin
31.23
5.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm

    Psikolog Burcu Teker, öfke kontrol bozukluğunu ve öfke ile başa çıkmanın yollarını anlattı.
    • Özel Haber
    • 15.04.2022 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm

    Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular serimiz devam ediyor.

    Teker, 11. bölümde öfke kontrol bozukluğunu ele aldı.

    Öncelikle öfkeyi tanımlayan Teker, öfkeyi ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söylerken önemli olanın öfke nedeniyle ortaya çıkan davranışlar olduğunu vurguladı.

    Örneklerle öfke durumlarını, öfke nedeniyle ortaya çıkan davranışları anlatan Teker; öfke kontrol bozukluğunu, öfke ile başa çıkmanın yollarını anlattı.

    Siz de öfke konusunda problemler yaşıyorsanız Psikolog Burcu Teker'in konu hakkındaki bilgilendirici videosunu izlemeden geçmeyin.

    Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm

    Psikolog Burcu Teker ile Psikolojik Sorular 11. Bölüm #1


    İlginizi Çekebilir

    Vedat Milor'un Amerikalı eşi Linda Susan Milor'a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor...
    Medya

    Vedat Milor'un Amerikalı eşi Linda Susan Milor'a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor...

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Antalya'da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece
    Yaşam

    Antalya'da yaz sezonu geliyor: Hava sıcaklığı 20 derece

    Görüş Bildir