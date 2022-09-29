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    Psikolojik hastalıklar nedeniyle yılda 12 milyar iş günü ziyan oluyor

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar nedeniyle her yıl dünya genelinde 12 milyara yakın iş gününün ziyan olduğunu açıkladı
    • 29.09.2022 - 03:09
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    Psikolojik hastalıklar nedeniyle yılda 12 milyar iş günü ziyan oluyor

    İş yerinde ruh sağlığının korunmasına dair yeni küresel kılavuzlarını paylaşan DSÖ ve ILO, iş dünyasında ruh sağlığı hastalıklarındaki artışın endişe verici olduğuna dikkati çekti.

    Salgın, psikolojik sorunları yüzde 25 artırdı

    Kılavuzda yer alan açıklamada Kovid-19 salgınının dünya genelinde depresyon ve anksiyeteyi yüzde 25 yükselttiği, bu durumun iş ortamına da olumsuz etki ettiği belirtildi.

    Psikolojik hastalıklar nedeniyle yılda 12 milyar iş günü ziyan oluyor #1

    Ruhsal sorunlar, 12 milyar iş günü kaybına neden oldu

    AA'nın haberine göre; psikolojik hastalıkların iş ortamında yılda yaklaşık 12 milyar iş günü kaybına sebep olduğu ve bu kaybın küresel ekonomiyi 1 trilyon dolarlık zarara uğrattığı vurgulandı.

    Küresel çapta ruh hastalıkları tedavi kaynaklarının eksikliğine de dikkat çekilen açıklamada, 2020'de ülkelerin sağlık bütçelerinin sadece yüzde 2'sini ruh sağlığı hastalıkları tedavisine harcadığı bildirildi.

    Ghebreyesus: "İş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri araştırılmalı"

    Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, iş hayatının ruh sağlığına olumsuz etkileri üzerine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

    Ghebreyesus, "Kişinin sağlığı tedbir için yeterli bir sebeptir fakat kötü ruh hali de kişinin performansı ve üretkenliğine olumsuz etki yapabilir." açıklamasında bulundu.


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