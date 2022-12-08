PTT çalışma saatleri 2022! PTT kaçta açılıyor, öğle arası kaçta?

PTT ile ilgili işlem yapmak isteyen vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor. Peki PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT öğle arası kaçta? İşte detaylar...

Türkiye'nin en bilinir posta firmalarından PTT, her gün milyonlarca insana hizmet sunuyor. Ayrıca kargo, lojistik, banka ve posta alanlarında hizmet veriyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'nin yaklaşık 5 bin şubesi bulunuyor. Belli günlerde ve belli saatlerde hizmet veriyor.

PTT'nin banka ve kargo hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor.

PTT çalışma saatleri 2022

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'da mesaiye başlar ve 17.30'da mesaiyi sonlandırır. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

PTT şubeleri hafta sonu açık mı?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise sadece Cumartesi günleri saat 13.30’da kadar hizmet vermektedir.