PTT kargo sorgulama: Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek?

PTT kargo sayfasında karşımıza çıkan "cihet hazırlama" vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek?

PTT kargo en fazla tercih edilen ve en fazla güvenilen kargo şirketlerinin başında yer alıyor.

Diğer tüm kargo şirketlerinde olduğu gibi PTT kargonun takip sayfasından, kargonun gönderim durumu ve aşamaları sorgulanabiliyor.

Bunun için PTT kargo sayfasını ziyaret eden vatandaşlar, "cihet hazırlama" ibaresiyle sıklıkla karşılaşıyor.

Bu ibarenin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak eden bazı vatandaşlar, araştırma yapmaya başladı.

Peki, Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? PTT kargo cihet hazırlama listesine eklendi ne anlama gelir? İşte yanıtı...

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT kargonun takip sitesinde görünen “Cihet No” dağıtıcının numarasıdır.

Kargonun, kargo teslimini yapacak cihetin yani dağıtıcının bir sonraki günkü kargo teslim programına eklendiği anlamına gelir.

Listeye eklenen kargolar aynı gün dağıtıma çıkarılamaz ama sonraki gün programına alındığını ifade eder.

Genellikle "cihet hazırlama listesine eklendi" ifadesinin ardından bir sonraki iş gününde kargo dağıtıma çıkarılır.

"Dağıtıcıya Verildi-Cihet No:xxxx" ifadesi kargonun teslim edilmek üzere dağıtıma çıktığı anlamına gelir.

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