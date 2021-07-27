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    PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo çalışma saatleri...

    PTT çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatili dönüşü PTT'ye gidecek olanlar, "PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusunu araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 21:40
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    PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo çalışma saatleri...

    PTT şubelerinde kargo ve bankacılık işlemleri aynı anda yapılabiliyor.

    PTT'de işi olan vatandaşlar ise, PTT'nin çalışma saatlerine ilişkin bilgi almak üzere araştırma yapıyor.

    Peki, ülkenin en geniş dağıtım ağına sahip olan PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? İşte PTT çalışma saatleri..

    PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı, hafta içi her gün ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30’da açılıyor ve akşam 17.30’da kapanıyor.

    PTT ÖĞLEN TATİLİ SAAT KAÇTA VE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

    PTT çalışanları saat 12.30’da öğlen tatili veriyor ve 1 saat çalışmalarına ara veriyor. Saat 13.30’da öğlen tatili sona eriyor.

    PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo çalışma saatleri... #1

    PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

    PTT, cumartesi günleri tatil yapmıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar, kargo teslimatlarını PTT şubelerine cumartesi günü verebiliyor. Ancak cumartesi günleri kargo dağıtımı gerçekleşmiyor.

    Hafta sonu PTT çalışma saatleri ise hafta içi ile aynı. PTT şubeleri cumartesi günleri saat 08.80 ile 17.30 saatleri arasında açık oluyor. Pazar günleri ise PTT kapalı oluyor.

    PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo çalışma saatleri... #2

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