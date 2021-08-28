PTT'ler pazartesi açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı PTT çalışma saatleri

PTT'ler pazartesi açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı PTT çalışma saatleri

30 Ağustos Pazartesi günü PTT ve PTT Kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar, "Resmi tatilde PTT'ler çalışıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki 30 Ağustos Pazartesi günü PTT'ler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT'ler açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

PTT ve PTT Kargo aracılığıyla işlem yapacak olan vatandaşlar, PTT'lerin çalışma durumu hakkında detayları merak ediyor.

Peki resmi tatillerde PTT'ler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta PTT'ler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar..

30 AĞUSTOS PAZARTESİ PTT'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT'ler resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle tüm PTT şubeleri ve PTT Kargo kapalı konumda olacak.

PTT'lerin yanı sıra bankalar, tüm kargo şirketleri ve noterler de kapalı olan işletmeler arasında yer alacak.

Cumartesi günü öğlene kadar PTT'lerde işlemlerini tamamlamayan kişiler bir sonraki iş günü olan 31 Ağustos 2021 Salı gününü beklemek zorunda olacak. Bazı işlemler ise PTT Matik aracılığıyla yapılabilecek.