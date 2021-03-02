PUBG Mobile UC Nasıl Yüklenir?

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından aktif bir şekilde oynanan battle royale oyunu PUBG Mobile, oyun içerisinde kullanıcılarına çok sayıda imkân ve özellik sunmaktadır.

Oyuncuların kendi karakterlerini kişisel zevklerine bağlı olarak özgünleştirmesine imkân tanıyan PUBG, oyun içi satın alma işlemlerinde Unknown Cash yani UC kullanmaktadır. Pubg uc, oyun içerisinde kullanılan para birimidir.

PUBG Mobile UC satın al işlemini gerçekleştirmek için birçok site bulunmaktadır. Ancak bu siteler arasında güvenilir olanı bulmak bazen insanlar için zor olabiliyor. Foxngame, bu konuda oyun severlere güvenilir alışveriş garantisi sunmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir e-pin satış sitesi foxngame.com adresi üzerinden sektördeki en uygun PUBG UC’leri satın alabilirsiniz. Foxngame üzerinden E-pin olarak satın aldığınız UC’ları ilk olarak aktive etmeniz gerekmektedir. Peki, PUBG Mobile nasıl UC yüklenir? Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

- İlk olarak ‘Foxngame’ resmi PUBG sayfasına gidin.

- Giriş butonuna tıklayarak, sayfaya giriş yapın.

- Eğer üye değilseniz, kayıt kısmından ilk olarak üyelik oluşturun.

- ‘Oyuncu No Doğrulama’ kısmına karakter ID numaranızı girin ve ‘Tamam’ butonuna basın. Bu kısımda oyun içi kullanıcı adınızın görünmesi gerekiyor.

- Açılan sayfada E-pin başlığıyla yer alan ‘Lütfen e-pin kodunu gir’ kısmına satın aldığınız PUBG UC E-pin kodunuzu girin ve gönder butonuna tıklayın.

- Sonraki ekranda ‘satın alımın başarılı’ uyarısı verilmektedir. Bu adımdan sonra satın aldığınız UC hesabınıza yüklenir.

PUBG’de UC Ne İşe Yarar?

PUBG Mobile UC, oyunda insanların çeşitli silah, kostüm, malzeme vb. almak için ihtiyaç duydukları para birimidir. Bu yolla karakterler oyun içerisinde daha güçlü ve etkili hale getirilebilir. Avatarların özgün görünümleri diğer oyuncuların üzerinde korkutucu bir etki bırakmasının yanı sıra rekabeti artırır. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek ve karakterinizi güçlendirmek için UC satın almanız gerekir. PUBG Mobile UC fiyatları, çoğu zaman insanlar tarafından pahalı kabul edilse de, Foxngame sitesinin uyguladığı indirim ve kampanyalardan yararlanarak ucuz PUBG UC satın al işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenilir PUBG UC Alımı Nereden Yapılır?

PUBG UC, maalesef bedava alınamaz. Ücretsiz UC satın almak isteyen kişiler, çeşitli UC hilesi sunan sitelere başvursa da bu siteler çoğunlukla yarar sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra bu tarz hileler, sistem tarafından fark edildiğinde PUBG Mobile bu kullanıcıları banlamaktadır. Günümüzde PUBG Mobile UC satın alma işlemini gerçekleştirmek için çok sayıda site bulunmaktadır. Güvenilir PUBG UC alımı için ise her site aynı güvenilir alışveriş imkânını sunmamaktadır.

Foxngame, oyun severlere indirimli ve kampanyalı fiyatlarla ürün sunan bir e-ticaret sitesidir. Kampanyalı fiyatlarla PUBG UC satın alabileceğiniz site üzerinden aynı zamanda e-pin ürünleri, cd-key ürünleri gibi çeşitli online platform ürünlerini sektöre göre daha az maliyetli fiyatlarla satın alabilirsiniz. Oyun keyfiniz hiç bitmesin diye Foxngame, satın alınan ürünlerle ilgili 7/24 teknik destek sağlamaktadır.

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