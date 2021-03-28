Pudra şekeri, Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar, pudra şekeri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, pudra şekerinin faydaları nelerdir, evde nasıl yapılır?

Kurabiye, tatlı, sos ve daha pek çok tarifte kullanılan lezzetli bir malzeme olan pudra şekeri, Twitter’da trend topic oldu.

Türk mutfağında tatlı ve böreklerde yaygın olarak kullanılan bir besin maddesi olan pudra şekeri hakkında bilgiler merak edildi.

Peki, pudra şekeri nedir, faydaları nelerdir? Evde pudra şekeri nasıl yapılır? İşte, pudra şekeri hakkında bilmeniz gerekenler ve ev yapımı pudra şekerinin püf noktaları..

PUDRA ŞEKERİ NEDİR?

Rafine şekerin ufalanarak bir miktar mısır nişastasıyla toz kıvamına getirilmiş haline pudra şekeri denilmektedir. Tatlılara ve hamur işlerine lezzet vermesi için kullanılan bu şeker, aktarlarda ve marketlerde satılmaktadır.

Bir tatlı kaşığı pudra şekerinde 19 kalori bulunmaktadır. Besin içeriğinde şeker pancarı, nişasta, topaklanma önleyici (trikalsiyum fosfat) ve aroma verici maddeler bulunmaktadır.

PUDRA ŞEKERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Pudra şekeri, vücuda alındığı andan itibaren şekerin en temel formu olan glikoza dönüştürülmektedir. Glikoz vücut hücreleri tarafından yönlendirilerek enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Düşük tansiyon problemi olanlar, doktora danışarak pudra şekeri tüketebilir.

Pudra şekerinin faydaları şu şekilde sayılabilir:

Enerji vericidir.

Kan basıncının yükselmesini sağlar.

Cilt sağlığını korumaya yardımcıdır.

Mineral ve besleyici maddeler içerir.

Beyin fonksiyonlarının çalışmasına yardımcı olur.

PUDRA ŞEKERİNİN ZARARLARI

Fazla miktarda şeker tüketimi, ağırlık ve uyuşukluk hissi yaratıp beyni olumsuz yönde etkileyeceğinden tüketim miktarı abartılmamalıdır. Fazla tüketilen pudra şekeri, diş çürümesi başta olmak üzere kilo alma, diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, kanser, böbrek taşları, hipertansiyon, felç, ülser, astım, romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesi gibi hastalıklara karşı direnci düşürmektedir.

Aynı zamanda emziren annelerin, hamilelerin, kilo vermek isteyenlerin, kronik, alerjik ya da önemli rahatsızlığı olan kişilerin pudra şekeri tüketimi öncesinde doktorlarına danışmaları önerilmektedir.

EVDE PUDRA ŞEKERİ NASIL YAPILIR?

Evde pudra şekeri yapmak için iki malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar:

1 su bardağı beyaz toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

Pudra şekerinin yapılışı: Toz şeker ve nişastayı mutfak robotuna alın ve 1-1,5 dakika boyunca toz haline gelene kadar robottan geçirin. Katkısız, doğal pudra şekeriniz hazır.

Pudra şekeri için buğday nişastası veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ancak mısır nişastası kullandığınızda, pudra şekeriniz biraz daha tatlı olacaktır.