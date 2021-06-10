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- Puf puf keki ve özel kremasıyla: San Sebastian cheesecake tarifi
Puf puf keki ve özel kremasıyla: San Sebastian cheesecake tarifi
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 17:47
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, San Sebastian cheesecake yer aldı.
Haşhaşlı irmik tatlısının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden San Sebastian cheesecake tarifi hakkında araştırmalara başladı.
İspanya’nın kültürel dokusuyla ve leziz yemekleriyle meşhur olan kenti San Sebastian'dan çıkıp ünü tüm dünyaya yayılan San Sebastian cheesecake, Warm cheesecake, La Vina cheesecake ve bask burnt cheesecake isimleriyle de biliniyor.
Hem kıvamıyla hem lezzetiyle daha ilk lokmada tadanların beğenisini kazanan San Sebastian cheesecake, az malzemeyle hazırlansa da kıvamını tutturmak bir hayli zor olabiliyor.
Peki San Sebastian cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, San Sebastian cheesecake tarifi...
SAN SEBASTİAN CHEESECAKE MALZEMELERİ
-
4 adet umurta(oda sıcaklığında)
-
2,5 su bardağı pudra şekeri
-
400 gram krem peynir(oda sıcaklığında)
-
400 gram labne peyniri
-
150 gram kaymak
-
1 su bardağı krema
-
4 yemek kaşığı un
-
1,5 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
SAN SEBASTİAN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?
- Yumurta ve pudra şekerini büyük bir karıştırma kasesinin içerisine alın ve mikser yardımıyla şeker güzelce eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın.
- Ayrı bir kasede krem peynir, kaymak ve labne peynirini çırpın.
- Üzerine krema, un ve nişastayı ekleyip düşük ayarda tekrar çırpın.
- Dilerseniz bu aşamada vanilya da ilave edebilirsiniz.
- Son olarak yumurtalı karışımı labneli karışımın üzerine ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru güzelce karıştırın.
- 23 cm'lik bir kelepçeli kalıbın içerisine çift pişirme kağıdı yerleştirin.
- Üzerine karışımı ilave edin ve üzerini düzeltin.
- 240 derece fansız ayarladığınız fırında 15 dakika üzerini kızartın.
- Ardından fırının derecesini 200 dereceye düşürün ve 20 dakika daha pişirin.
- Piştikten sonra fırını kapatın ve kapağını hafif aralayıp minimum 20 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.
- Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve en az 8 saat, tercihen 1 gün dinlendirin.
- Yağlı kağıdını da çıkarıp dilimleyerek servis edin.
- Üzerine çikolata sosu ya da meyve sosu da gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun...