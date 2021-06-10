Puf puf keki ve özel kremasıyla: San Sebastian cheesecake tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan San Sebastian cheesecake tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki San Sebastian cheesecake nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, San Sebastian cheesecake yer aldı.

Haşhaşlı irmik tatlısının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden San Sebastian cheesecake tarifi hakkında araştırmalara başladı.

İspanya’nın kültürel dokusuyla ve leziz yemekleriyle meşhur olan kenti San Sebastian'dan çıkıp ünü tüm dünyaya yayılan San Sebastian cheesecake, Warm cheesecake, La Vina cheesecake ve bask burnt cheesecake isimleriyle de biliniyor.

Hem kıvamıyla hem lezzetiyle daha ilk lokmada tadanların beğenisini kazanan San Sebastian cheesecake, az malzemeyle hazırlansa da kıvamını tutturmak bir hayli zor olabiliyor.

Peki San Sebastian cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, San Sebastian cheesecake tarifi...

SAN SEBASTİAN CHEESECAKE MALZEMELERİ

4 adet umurta (oda sıcaklığında)

2,5 su bardağı pudra şekeri

400 gram krem peynir (oda sıcaklığında)

400 gram labne peyniri

150 gram kaymak

1 su bardağı krema

4 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

SAN SEBASTİAN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?