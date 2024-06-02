Pusulaların hep kuzeyi göstermesinin sebebi bakın neymiş... Pusula kullananlar ya da film sahnelerinde ki pusulalara bakıldığında her daim kuzeyi gösterdiğini görürüz. Peki ya ne olursa olsun nasıl oluyor da her daim kuzeyi gösterebiliyorlar. Bakın pusulaların hep kuzeyi göstermesinin sebebi neymiş…

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Yıllardır keşif aracı olarak kullanılan pusulalar yön bulmayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmışlardır. Bu tasarımın nasıl yapıldığı konusunda ise çoğu kişinin herhangi bir fikri yoktur.

Manyetik alanlar aracılığıyla çalışması sağlanan pusulaların arkasında ise inanılmaz bir gerçek yatıyor. Kimsenin aklına gelmeyen bu yöntem sayesinde doğru yönü bulabiliyoruz.

Her nerede olursak olalım yolu bulmamızı sağlayan pusulalar bakın nasıl oluyor da bize doğru yolu gösteriyor.

İşte, hep kuzeyi göstermesinin nedeni…

Dünyanın manyetik alanına göre tasarlanan bu pusulalar, manyetik kuzey ve manyetik güney kutupları arasındaki alana göre belirleniyor. Pusulanın içinde bulunan manyetik iğne Dünya'nın manyetik alanının etkisiyle manyetik kuzeye doğru hizalanıyor.

Manyetik alanın yönü büyük ölçüde sabit kalır ve bu nedenle pusulanın manyetik iğnesi de genellikle aynı yöne doğru hareket eder.

Dünya’nın manyetik alanı her ne kadar değişiyor olsa da pusulaların içerisindeki iğnede o yöne doğru değişeceğinden pusulalar her daim doğru yönü gösterir.