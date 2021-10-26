Euro
10.9845
-1.37%
Dolar
9.4474
-1.43%
Altın
547.46
-1.7%
Borsa
1.509
1.06%
Bitcoin
592.957
-2.60%
BTXN Coin
20.39
-1.06%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir'in okunuşu ve fazileti...

    Meral Akşener'in yaptığı açıklamaların ardından Rabbi Yessir'in ne demek olduğu ve fazileti gündeme getirildi. Vatandaşlar, "Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir'in okunuşu ve fazileti...

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.

    Akşener yaptığı açıklamalarda ablasının dindar olduğunu ve AK Partili kadınlarla takıldığını vurguladı.

    Konuşmasına devam eden Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri.

    Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." ifadelerini kullandı.

    Bunun akabinde vatandaşlar, Yabbi Yessir'in ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

    Yabbi Yessir'in anlamını öğrenmek isteyenler, "Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...

    YABBİ YESSİR NEDİR?

    Kelime olarak 'Rabbim kolaylaştır' anlamına gelen Yabbi Yessir duası, herhangi bir işe başlanmadan önce okunur.  Rabbi Yessir "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" şeklinde okunur.

    • Rabbi yessir: Rabbim kolaylaştır
    • Vela tuassir: Zorlaştırma
    • Rabbi temmim bil hayr:  Rabbim hayırla sonuçlandır

    RABBİ YESSİR DUASI OKUNUŞU

    • Bismillahirrahmanirrahim
    • Rabbi Yessir ve la tüasir Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian Ve temmim bil hayri

    Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir in okunuşu ve fazileti... #1

    RABBİ YESSİR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam.

    Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

    RABBİ YESSİR'İN FAZİLETLERİ

    Duayı okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde, tercihlerinizde kolaylık sağlayacaktır.

    İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve gücünün yetmediğini düşündüğü zamanlarda Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duasını okumaktadır.

    Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir in okunuşu ve fazileti... #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir