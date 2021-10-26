Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir'in okunuşu ve fazileti...

Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? Rabbi Yessir'in okunuşu ve fazileti...

Meral Akşener'in yaptığı açıklamaların ardından Rabbi Yessir'in ne demek olduğu ve fazileti gündeme getirildi. Vatandaşlar, "Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir?" sorusunu araştırmaya başladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.

Akşener yaptığı açıklamalarda ablasının dindar olduğunu ve AK Partili kadınlarla takıldığını vurguladı.

Konuşmasına devam eden Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri.

Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." ifadelerini kullandı.

Bunun akabinde vatandaşlar, Yabbi Yessir'in ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

Yabbi Yessir'in anlamını öğrenmek isteyenler, "Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Rabbi Yessir nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar...

YABBİ YESSİR NEDİR?

Kelime olarak 'Rabbim kolaylaştır' anlamına gelen Yabbi Yessir duası, herhangi bir işe başlanmadan önce okunur. Rabbi Yessir "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr" şeklinde okunur.

Rabbi yessir: Rabbim kolaylaştır

Vela tuassir: Zorlaştırma

Rabbi temmim bil hayr: Rabbim hayırla sonuçlandır

RABBİ YESSİR DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian Ve temmim bil hayri

RABBİ YESSİR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam.

Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

RABBİ YESSİR'İN FAZİLETLERİ

Duayı okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde, tercihlerinizde kolaylık sağlayacaktır.

İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve gücünün yetmediğini düşündüğü zamanlarda Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duasını okumaktadır.