Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli..

Geçtiğimiz sezona damga vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş ile yeniden sözleşme imzaladı. Beşiktaş yaptığı açıklama ile Ghezzal transferini duyurdu. Peki, Rachid Ghezzal'ın bonservis bedeli ne kadar?

Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Beşiktaş, yaz sezonu transfer döneminin ise en hızlı takımı oldu.

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, geçen yıla damga vuran Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaştı.

Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği Ghezzal, yapılan anlaşmanın ardından dün İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal'ın bonservis bedeli açıklandı.

Peki, Rachid Ghezzal'ın bonservis bedeli ne kadar?

RACHİD GHEZZAL'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve ligi asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarla yeniden anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, başarılı hücum oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'ye 3 milyon euro bonservis ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."