Rakamlar netleşiyor! Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2022 Ocak emekli zam oranı...

Rakamlar netleşiyor! Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2022 Ocak emekli zam oranı...

Asgari ücrete gelen zam açıklamasından sonra milyonlarca asgari maaşlı emekli de araştırmalara başladı. Peki 2022 Ocak zammı ile birlikte, emekli vatandaşların maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2022 yılı için belirlenen zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü Ocak ayında gelecek zamlara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 zam müjdesi vererek 2022 asgari ücret tutarını 4 bin 250 TL olarak açıkladı.

Emekli vatandaşlar tarafından emekli maaşı zammı belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları Ocak zammı öncesi son tahminleri araştırıyor.

Peki 2022 emekli zammı belli oldu mu? Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte ayrıntılar...

2022 EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor.

Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek.

2022 enflasyon rakamları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Bu verilerle birlikte memur ve emekli zammı da belirlenmiş olacak.

2022 EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda ancak net tutarın belirlenebilmesi için aralık ayı enflasyonun da açıklanması gerekiyor.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam söz konusu olabilir.

Öte yandan 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.