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    Ramazan 2022: Erzak kolisine neler koyulur? İşte uygun bütçeli eksiksiz liste...

    Ramazan vesilesiyle ihtiyacı olanlara erzak paketi hazırlamak isteyenler, içinde neler olmalı sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan erzak kolisinde bulunması gereken 25 gıda...
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:40
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    Ramazan 2022: Erzak kolisine neler koyulur? İşte uygun bütçeli eksiksiz liste...

    Temelinde yüksek empati duygusu yatan oruç ibadeti, Ramazan ayında İslam alemi tarafından idrak edilecek.

    Ramazan ayının simgesi haline gelen gıda yardımı paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hayırseverler tarafından hazırlanmaya başladı.

    11 ayın sultanı Ramazan'ın bereketiyle muhtaçlara ulaşmak isteyen müslümanlar, yiyecek ihtiyacını karşılayacak erzak kolileri nasıl hazırlanır araştırıyor.

    Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kişisel olarak verilen yardım kolisi verilebileceği gibi, şirketler tarafından çalışanlarına da erzak kutusu olarak da verilebilmektedir.

    Temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri, bütçeye göre değişiklik gösterebiliyor.

    Peki erzak yardım paketi nasıl yapılır, içinde neler olmalıdır? Ramazan yardım paketine neler konulur? İşte listesi...

    RAMAZAN ERZAK KOLİSİNE NELER KOYULUR?

    Ramazan paketinde olması gerekenler şöyle sıralanabilir:

    • Ayçiçek Yağı
    • Pirinç
    • Kuru fasulye
    • Mercimek
    • Bulgur
    • Şehriye
    • Nohut
    • Siyah çay
    • Şeker
    • Salça
    • Makarna çeşitleri
    • Hazır çorba çeşitleri
    • Reçel
    • Un
    • İrmik
    • Tuz
    • Zeytin
    • Hurma
    • Türk kahvesi
    • Meyve suyu
    • Puding
    • Güllaç
    • Süt
    • Helva
    • Konserve gıdalar

    Ramazan 2022: Erzak kolisine neler koyulur? İşte uygun bütçeli eksiksiz liste... #1


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