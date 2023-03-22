RAMAZAN AYI MESAJLARI 2023! Resimli, dualı, hadisli, en güzel Ramazan mesajları ve sözleri… Mübarek Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu mübarek ayı karşılarken Müslüman vatandaşlar, sevdiklerine kutlama mesajları göndermek istiyor. Biz de sizler için en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve resimli Ramazan ayı mesajlarını derledik.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Vatandaşlar bu gece ilk oruç için sahura kalkacak.

Bolluk ve bereketin arttığı ve cennet kapılarının açıldığı bu mübarek ayda Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirir.

30 gün boyunca güneş doğduktan batana kadar yiyecek ve içecekten uzak durulduğu Ramazan ayında dualar edilir, namaz kılınır.

Ramazan ayını karşılarken Müslüman vatandaşlar, dostlarıyla ve sevdikleriyle kutlama mesajları paylaşıyor.

Biz de yakınlarınıza gönderebileceğiniz, Whatsapp, Instagram ve Facebook’ta paylaşabileceğiniz Ramazan mesajlarını derledik. İşte birbirinden güzel Ramazan ayı mesajları ve sözler…

Ramazan mesajları ve sözleri 2023

Sema kapılarının açık olduğu bu ayda heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle... Hayırlı Ramazanlar.

Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir başlangıca vesile olmasını dilerim...

Gün batar usul usul... Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileğiyle Ramazan'ınız Mübarek Olsun.

"Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (Sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazan'ın Mübarek Olsun.

Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi istemek vermezdi" gerçeği doğrultusunda ruhunda oluşan hayır dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!

Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.

Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, sofrаmızа bereket kabrimizе merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar .

Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Sema kapılarının açık olduğu bu ayda heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle... Hayırlı Ramazanlar.