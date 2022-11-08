Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün?

Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün?

11 ayın sultanı olan Ramazan'ın ne zaman başlayacağını merak edenler, "Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Ramazan ayı ne zaman?

Kalpleri ısıtan ve küsleri barıştıran 11 ayın sultanı Ramazan, tüm İslam alemi içn oldukça önemli..

Kurulan büyük iftar sofraları ve yapılan yardımlarla iyilik ayı olan Ramazan için, geri sayım başlıyor.

2022 yılını bitirmemize az bir süre kala, Diyanet tarafından açıklanan 2023 yılına ait dini takvim merak edilmeye başlandı.

Özellikle 2023 yılında Ramazan'ın hangi ay ve güne denk geleceği, herkes tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, "Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün?" sorusunu da gündeme taşıdı.

Peki, Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün? İşte yanıtı...

Ramazan ayı ne zaman, 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün?

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2023 yılının Ramazan ayı tarihleri belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe başlayacak ve 20 Nisan Perşembe sona erecek.

Yani 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre; 21 Nisan Ramazan Bayramının ilk günü, 22 Nisan ikinci günü, 23 Nisan üçüncü günü olarak kutlanacak.